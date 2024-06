Schrems krallt sich noch den Vizemeistertitel!

Spielberichte

Freitag Abend fand der Schlager ASV EATON Schrems gegen SC Sparkasse Korneuburg statt. Der Ausgang dieses Duells sollte darüber entscheiden, wer nach einer langen Saison als Zweiter über die Ziellinie geht. Die Gäste reisten mit zwei Punkten Vorsprung an. Von dem her reichte ihnen hierfür auch ein Unentschieden. Die Hausherren andererseits hatten letzte Woche in Krems ein Remis erreicht. Dieses Ergebnis war genug, um nun in der Tabelle noch am direkten Konkurrenten vorbeiziehen zu können. Das gelang schließlich auch nach einer äußerst konzentrierten Leistung.

Frühe Führung für die Heimischen

In etwa 400 Zuschauer bevölkerten die „ELK“-Arena. Die ortsansässigen Fans hatten Bock darauf, vor der Sommerpause ein letztes Mal sehenswerten Fußball zu sehen. Und ihre Jungs taten ihnen auch den Gefallen. Die Anhänger hatten noch gar nicht richtig Platz genommen, als sie über den ersten Torerfolg jubeln durften. Marvin Bio wurde ideal in Szene gesetzt. Der Stürmer brachte den Ball unter Kontrolle, drehte sich und schob ihn dann am Torhüter vorbei ins lange Eck. Ein Traumauftakt! Die Tribüne stimmte Jubelgesänge an. Die Gäste aber zeigten sich davon nicht geschockt und kämpften sich in die Partie rein. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde hatten sie Pech. Das Spielgerät krachte an die Latte. Von dort aber nicht hinter die Linie. In weiterer Folge bekamen die Anwesenden ein recht ausgeglichenes Spiel zu sehen. Weitere Tore fielen vor der Pause nicht.

Vorsprung wird ausgebaut

In der zweiten Hälfte ging es zunächst in der gleichen Tonart weiter. Die beiden Mannschaften neutralisierten sich größtenteils. Die Hochkaräter fehlten. In der 68. Minute waren es dann die Schremser, die einen Angriff erneut perfekt vollendeten. Nach einem sehenswert vorgetragenen Angriff über die rechte Seite landete die Wuchtel bei Andreas Fuger. Der torgefährliche Mittelfeldakteur hatte keine Probleme, den idealen Stanglpass im Kasten unterzubringen. Es stand somit 2:0. Ein klares Statement an die Korneuburger, dass man sich diesen Sieg nicht mehr nehmen lässt! Die Gäste schwächten sich dann noch zusätzlich, als Emanuel Thoma zu Beginn der letzten Viertelstunde mit Gelb-Rot vom Feld musste. Jetzt fehlte den Gästen endgültig die Power, um zurückzukommen. Schrems spielte den Sieg gekonnt heim und fixierte tatsächlich noch den Vizemeistertitel. Dementsprechend euphorisch blickte man im Verein nach dem Schlusspfiff auf eine überaus tolle Saison zurück.

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

„Wir können absolut stolz sein auf das, was wir in den letzten Monaten erreicht haben. Heute haben wir dem das i-Tüpfelchen aufgesetzt. Der Sieg geht absolut in Ordnung. Im Sommer gibt es leider einen gröberen Umbruch. Aber der Verein wird auch nächstes Jahr über eine schlagkräftige Truppe verfügen.“

Die Besten: Clemens Seidl (Mittelfeld ASV EATON Schrems), Andreas Fuger (Mittelfeld ASV EATON Schrems)

