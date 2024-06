Zwettl verabschiedet sich mit einem Sieg in die Sommerpause!

Spielberichte

Samstag, 15. Juni 2024 12:56

Freitag Abend fand das Duell USV Scheiblingkirchen-Warth gegen SC Zwettl statt. Beide Teams wollten die Saison unbedingt mit einem vollen Erfolg beenden. Der Erstgenannte hatte vor einer Woche im Derby den neuen Meister Gloggnitz so richtig gefordert. Letztlich reichte es zwar nur zu einem Unentschieden, die Mannschaft ging aber nun mit einer sehr breiten Brust in diese Partie. Die Gäste andererseits hatten zuletzt den offenen Schlagabtausch gegen St. Peter für sich entschieden. Sie bestätigten am Ende tatsächlich ihre Form und siegten zum Abschluss der Rückrunde in einem hitzigen Match.

Unentschieden zur Halbzeit

In etwa 150 Zuschauer machten sich auf den Weg ins Pittentalstadion. Die ortsansässigen Fans hatten Bock darauf, vor der Sommerpause noch einen Auftritt ihrer Jungs am eigenen Rasen zu erleben. Am besten in Kombination mit einem Sieg. Und tatsächlich ist es ihnen vergönnt gewesen, über den Führungstreffer jubeln zu können. Dominik Kirschner brachte die Mannschaft von Coach Daniel Kohn mit einem überlegten Abschluss in Führung. Das geschah in der 27. Minute. Der Jubel dauerte allerdings nicht lange an. Denn der Gegner hatte eine angemessene Antwort parat. Nur Momente später schloss Marco Budic nach einem Freistoß sowie anschließender Verlängerung sehenswert per Dropkick ab. Die Wuchtel schlug im Netz ein. Da war ordentlich Power dahinter! In der Viertelstunde vor dem Pausenpfiff bekamen die Anwesenden ein recht ausgeglichenes Spiel zu Gesicht. Ohne weitere Treffer ging es in die Kabinen. Alles schien noch möglich zu sein. Das sorgte für reichlich Spannung.

Späte Entscheidung zugunsten der Gäste

In der zweiten Hälfte wollte es zunächst hüben wie drüben nicht gelingen, einen Angriff erfolgreich fertigzuspielen. Keinem gelang der finale Pass. Die Defensivreihen standen kompakt und erledigten ihre Aufgaben kompromisslos. Letztlich war es dann den Burschen von Trainer Günter Schrenk vorbehalten, doch noch auf die Siegerstraße abzubiegen. Ein abgefälschter Weitschuss musste dafür herhalten. Fabian Gattinger wurde in der Schützenliste vermerkt. Die Auswärtsmannschaft hatte also die Partie gedreht. Die 80. Minute stand auf der Anzeigetafel. Jetzt waren die Hausherren gefordert. Der Ausgleich sollte jedenfalls noch her. Das Tempo wurde erhöht. Und umso weniger Zeit blieb, desto hitziger wurde es. Der Schiedsrichter hatte Gefallen gefunden an dieser Partie und ließ nach Ablauf der regulären Spielzeit ordentlich nachspielen. Da schickte der Referee dann Gästespieler Alexander Vogel nach einem Foulspiel und seiner zweiten Gelben vom Platz. Auch USV Scheiblingkirchen-Warth bekam etwas von den Kartenspielen ab. Der Coach und ein Funktionär fingen sich Rot ein. Zwettl brachte letztlich den Vorsprung über die Runden und konnte sich so erfolgreich mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden.

Stimme zum Spiel

Martin Grünstäudl (Obmann SC Zwettl):

„Wichtig wir, dass wir nach dem Rückstand sofort geantwortet haben. Mit dem Ausgleich. Beim Siegestreffer hatten wir das nötige Glück. Dann ist es leider etwas ruppig geworden. Wir blicken bereits voller Vorfreude auf die neue Saison. Herzlichen Dank nochmals an unseren scheidenden Trainer. Er hinterlässt seinem Nachfolger ein funktionierendes Kollektiv!“

Der Beste: Marco Budic (Verteidigung SC Zwettl)

