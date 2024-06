Haitzendorfer Torfestspiele nähren Hoffnung auf Klassenerhalt!

Spielberichte

Details Samstag, 15. Juni 2024 14:02

Freitag Abend empfing der SV Haitzendorf den SV Waidhofen/Thaya. Die Hausherren kämpften in den letzten Wochen mit all ihren Kräften um den Verbleib in der höchsten niederösterreichischen Klasse. Tatsächlich schaffte es die Mannschaft in den vergangenen acht Runden, regelmäßig zu punkten und auch zwei Siege einzufahren. Durch eine Klarstellung des Verbands, was die Aufsteiger aus der zweiten Landesliga betrifft, kristallisierte sich im Laufe der Woche heraus, dass es nun echt sogar noch die theoretische Möglichkeit gibt, nicht absteigen zu müssen. Dafür musste jedoch unbedingt ein Dreier her. Der wurde dann auch in beeindruckender Manier eingefahren.

Frühe Vorentscheidung

In etwa 100 Zuschauer statteten dem Sportplatz einen Besuch ab. Die Heimfans wollten unbedingt dabei sein, wenn es vielleicht doch noch unerwartetes Happy End gibt. Und ihre Jungs taten von Beginn weg alles, um den hierfür nötigen Erfolg in trockene Tücher zu bringen. Sehr schnell war klar, wer das Spiel gewinnen würde. Ein Doppelschlag sollte hierfür sorgen. Vor dem 1:0 hatten die Gastgeber aber auch das nötige Glück. Zunächst prallte nämlich ein Abschluss des Gegners nur ans Aluminium. Dann machte Haitzendorf jedoch so richtig ernst und ging durch Mohamed Bassiouny tatsächlich in Front. Ein schön vorgetragener Angriff über die rechte Seite wurde vom Schützen erfolgreich zu Ende gebracht, in dem er einen Verteidiger gekonnt aussteigen ließ und dann kompromisslos abzog. Die 22. Minute war da angebrochen. Nur Momente später erhöhte seine Mannschaft schon. Tobias Eggenfellner war nach einem schnellen Konter und einer idealen Hereingabe zur Stelle. Erbarmungslos beförderte er das Runde ins Eckige. Ein idealer Spielverlauf! So hatten sich das die Anhänger vorgestellt. Dann schaffte es Waidhofen wieder etwas besser, den Kontrahenten zu neutralisieren. Ohne weitere Tore ging es in die Pause.

Torlawine überrollt Gäste

Unmittelbar nach der Pause legten die Hausherren nach. Nun stand Florian Schuh im Mittelpunkt. Er lief sich frei und hatte keine Probleme, einen Freistoß zu vollenden. Aus kürzester Distanz drückte er die Wuchtel über die Linie. Über den Ausgang des Spiels gab es somit endgültig keine Diskussionen mehr. Die Haitzendorfer hatten aber noch nicht genug. Sie schalteten dann in der letzten halben Stunde nochmals einen Gang hoch. Die Mannschaft spielte sich in einen wahren Rausch und nahm das Auswärtsteam so richtig auseinander. Zunächst traf der Torschütze zum 1:0 ein weiteres Mal. Er verwertete einen Foulelfmeter. Dann war Tobias Eggenfellner an der Reihe. Mit seinem Haupt überwand er den Torhüter. Und nachdem sich Waidhofen mit einer Roten noch weiter schwächte, erzielte der Paradestürmer sogar seinen dritten Treffer an diesem Abend. Für den Schlusspunkt sorgte knapp vor dem Abpfiff ein Mitspieler des Strikers. Pascal Eidher durfte sich auch noch in die Schützenliste eintragen. Ein Flachschuss landete direkt neben der rechten Stange im Inneren des Gehäuses. Dann war das Ende da. Wow, was für ein Auftritt der Haitzendorfer! Der notwendige Sieg wurde äußerst eindrucksvoll eingefahren. Jetzt können die Vereinsverantwortlichen nur mehr hoffen, dass sich in der zweiten Landesliga nach Absolvierung des letzten Spieltages die für sie richtige Tabellenkonstellation ergibt. Das bedeutet, dass Wolkersdorf am Sonntag gewinnen muss. Da werden wohl kräftigst die Daumen gedrückt werden.

Stimme zum Spiel

Goran Zvijerac (Trainer SV Haitzendorf):

„Ich war in der Halbzeit unzufrieden. Nach dem 2:0 haben wir ganz schwach agiert. Ich bin in der Pause sehr direkt geworden. Nach der Pause ist die Leistung dann in Ordnung gewesen. Insgesamt hat die Richtung in den letzten Wochen gestimmt. Die Mannschaft würde es sich verdienen, in der Lage zu bleiben. Ich werde den Verein ja im Sommer verlassen. Aber wenn wir die Liga tatsächlich noch halten, werden wir uns alle gemeinsam nochmals zusammensetzen und ein Gläschen trinken!“

Die Besten: Mohamed Bassiouny (Mittelfeld SV Haitzendorf), Tobias Eggenfellner (Angriff SV Haitzendorf)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.