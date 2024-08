SG Rohrbach/St. Veit ergattert gegen Korneuburg Last-Minute-Punkt

Spielberichte

In einem bis zum Schluss spannenden Auftaktspiel in der 1. Landesliga teilten der Union Sportclub Rohrbach und der SK Korneuburg die Punkte. Nachdem die Gäste in der 75. Minute in Führung gegangen waren, gelang den Gastgebern in der Nachspielzeit der verdiente Ausgleich. Schließlich endete die Begegnung mit einem 1:1-Unentschieden.

Intensiver Beginn ohne Tore

Die Partie begann mit einem furiosen Start der Gäste. Bereits in der ersten Minute hatte Lorenz Grabovac die Möglichkeit, seine Mannschaft in Führung zu bringen, scheiterte jedoch aus spitzem Winkel an Torhüter Zidan Koyun. Die Rohrbacher, komplett in Blau gekleidet, ließen sich von der frühen Druckphase der Korneuburger, die in Rot spielten, nicht beeindrucken und begannen ihrerseits, nach vorne zu spielen.

In der 14. Minute spielte David Sauer einen guten Ball auf Alvi Bazaliev, der sich jedoch im Duell mit zwei Korneuburger Verteidigern nicht durchsetzen konnte. Die Gastgeber hatten weitere Gelegenheiten, insbesondere in der 29. Minute, als Bazaliev nach einem Fehler eines Verteidigers allein auf das Tor zulief. Sein Schuss wurde jedoch von SK-Torwart Michael Stöckl abgewehrt, und der Nachschuss von Moritz Langbrucker wurde geblockt.

Auch die Korneuburger blieben gefährlich. In der 36. Minute verpasste Armin Mujakic nach einer Flanke von Attila Erel eine gute Kopfballmöglichkeit, und in der 39. Minute wurde sein Treffer nach einem Stanglpass von Julian Küssler wegen Abseits nicht anerkannt. Kurz vor der Pause hatte Bazaliev eine weitere Chance, aber sein Schuss landete im Außennetz.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit ohne Wechsel auf Seiten der Rohrbacher, nahmen die Gastgeber das Spiel in der zweiten Hälfte in die Hand, blieben aber vorerst glücklos im Abschluss.

Spannende Schlussphase

In der 52. Minute hatten die Korneuburger eine weitere gute Möglichkeit. Nach einer Ecke von links nahm Armin Mujakic den Ball volley, sein Schuss ging jedoch knapp am linken Eck vorbei. Die Gäste blieben am Drücker und erzielten schließlich in der 75. Minute das 0:1. Nach einer Ecke von links, die die Rohrbacher nicht klären konnten, traf Lorenz Grabovac per Volley ins rechte Kreuzeck.

Die Gastgeber zeigten jedoch Moral und kämpften sich zurück ins Spiel. Die Rohrbacher erhöhten den Druck und wurden schließlich in der Nachspielzeit belohnt. In der 92. Minute wurde Bazaliev perfekt geschickt, umlief den Torwart und schoss ins leere Tor zum 1:1-Ausgleich.

Nach vier Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung und boten den Zuschauern ein spannendes Spiel. Die Gastgeber werden aus diesem hart erkämpften Punkt sicherlich Selbstvertrauen für die kommenden Spiele schöpfen. Bereits am Dienstag geht's zum SC Zwettl.

Die Korneuburger trauern verlorenen zwei Punkten nach, trotzdem kann man erhobenen Hauptes in die nächsten Spiele gehen. Nächsten Mittwoch empfängt man zu Hause sen SV Stockerau.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (29630 Bonuspunkte)

1. Landesliga: Rohrbach/St. Veit : Korneuburg - 1:1 (0:0)

92 Alvi Bazaliev 1:1

75 Lorenz Grabovac 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.