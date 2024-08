Trotz des Umbruchs ist Schrems sofort wieder auf der Siegerstraße unterwegs!

Spielberichte

Freitag Abend fand das Match ASV EATON Schrems gegen die SG Ardagger Viehdorf statt. Der Vizemeister der letztjährigen Saison empfing somit den Absteiger aus der Regionalliga Ost. Bei beiden Teams gab es in den letzten Wochen massiv Bewegung auf dem Transfermarkt. Die Frage war also, wer bereits weiter in der Abstimmung ist und als Team geschlossener agiert. Bereits in der ersten Hälfte legte der Gastgeber vor. Nach dem Seitenwechsel erhöhte das Team sogar und feierte am Ende mit dem 2:0 Erfolg einen optimalen Auftakt in die neue Meisterschaft.

Führung der Hausherren

In etwa 350 Zuschauer strömten in die „ELK“-Arena. Die lokalen Fans konnten es kaum erwarten, ihren Jungs endlich wieder in einem Bewerbsspiel auf die Beine zu schauen. Das gab ihnen auch die Möglichkeit, die Neuzugänge kennenzulernen und sich davon zu überzeugen, inwieweit diese tatsächlich eine Verstärkung sein werden. Unter anderem Nikola Asceric, der sich bereits in der 3. Minute mit einem Abschluss vorstellte. Der in diesem Sommer verpflichtete Serbe, der ein wahrer Weltenbummler ist und unter anderem bereits in Japan, Malta oder Griechenland aktiv war, hatte sein Visier aber noch nicht richtig eingestellt. Auch das Auswärtsteam versteckte sich nicht. So gab es in weiterer Folge Chancen auf beiden Seiten. In Führung gingen dann aber doch die Heimischen. Nach knapp einer halben Stunde versenkte Florian Weixelbraun nach einem Stanglpass das Runde im Eckigen. Im Stadion ging die Partie ab. Das war der Spielverlauf, den sich die Verantwortlichen zum Meisterschaftsbeginn so gewünscht hatten. Im Anschluss setzten die Schremser nach, weitere Treffer wollten zunächst aber nicht gelingen. Mit der knappen Führung ging es in die Kabinen.

Neo-Stürmer mit der Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel ging es für die SG Ardagger Viehdorf darum, möglichst schnell zurückzuschlagen und für den Ausgleich zu sorgen. Dies ließ sich aber nicht umsetzen, da Globetrotter Nikola Asceric in der Pause genug Zielwasser getrunken hatte. Gerade mal eine Viertelstunde war im zweiten Durchgang gespielt, als er netzte und damit das tat, wofür er geholt wurde. Körperlich ist der Angreifer schon eine wahre Macht. Es kann davon ausgegangen werden, dass dies nicht der letzte Treffer des Paradestürmers war. Die Gäste versuchten danach, dem Spiel auch mit frischen Kräften eine Wende zu geben. Aber letztlich agierte der Vizemeister der abgelaufenen Saison zu clever. Und auch Torhüter Alexander Ruso entschärfte alles, was auf seinen Kasten kam. So pfiff der Referee schließlich in der 96. Minute und einer längeren Nachspielzeit mit dem Endstand von 2:0 ab. Beeindruckend, wie stark Schrems schon mannschaftlich agierte. Die Mannschaft überzeugte sowohl in der Offensive als auch hinten, wo man ohne Gegentreffer blieb. So wird man in dieser Saison wieder eine wirklich gute Rolle spielen.

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

„Ganz wichtiger Erfolg! Ein guter Start kann vieles bewirken. Mich freut vor allem, wie sich die Mannschaft schon gefunden hat und von Anfang an gut in der Partie war. Das hat sich bereits in der Testpartie gegen Klosterneuburg angedeutet. Toll auch, dass Nikola Asceric bereits gescored hat. Er war an beiden Toren beteiligt. Ich denke, da haben wir einen sehr guten Griff gemacht.“

Der Beste: Alexander Ruso (Torhüter ASV EATON Schrems)

