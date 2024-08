Die Kilber zeigen von Beginn weg, dass mit ihnen auch heuer wieder zu rechnen ist!

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 11:33

Freitag Abend empfing SCU-GLD Kilb die SG Ortmann/Oed-Waldegg. Der Erstgenannte hatte die vergangene Saison beeindruckend stark in den Top Five abgeschlossen. Die Gäste andererseits lagen am Ende aber auch nur eine Position dahinter auf dem sechsten Rang. Von dem her war es für beide Teams eine interessante Standortbestimmung, wie man sich in dieser Phase nun im direkten Vergleich schlägt. Das Kräftemessen entschieden die Hausherren letztlich für sich. Nach einer torlosen ersten Hälfte durfte man am Ende einen 2:0 Erfolg feiern.

Torlos in die Pause

Rund 250 Besucher machten sich auf den Weg ins Waldstadion. Die lokalen Fans hatten genug von der Sommerpause und brannten so wie die Spieler auf den Saisonstart und die erste Partie. Auch Trainer Milan Vukovic war gierig wie immer. Er leistete unter der Woche seine gewohnt tolle Arbeit und schickte die Burschen top eingestellt auf den Rasen. Die Mechanismen und Abläufe funktionierten schon sehr ansehnlich. Doch etwas überraschend zum aktuellen Zeitpunkt der Meisterschaft. Die Auswärtsmannschaft hatte alle Hände voll zu tun, die stetigen Offensivbemühungen des Gegners zu unterbinden. Das gelang aber nur begrenzt. Die Gastgeber kombinierten sich immer wieder durch. Letztlich scheiterte man jedoch daran, die Kugel final über die Linie zu drücken. Trotz bester Chancen. Ohne Treffer ging es in die Kabinen.

Kilb dreht in zweiter Hälfte auf

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis die Torsperre gebrochen wurde. Und es war den Heimischen vergönnt, dafür verantwortlich zu sein. Genau genommen Eron Terziu. Der Stürmer versenkte die Wuchtel in der 47. Minute. Nach einem Eckball war er per Kopf zur Stelle. Das war natürlich nicht der Start in die neue Hälfte, den sich die SG Ortmann/Oed-Waldegg vorgestellt hatte. Zumindest gelang es zunächst, den Gegner am erfolgreichen Abschluss weiterer Chancen zu hindern. Man blieb ergebnismäßig bis zum Ende in der Partie. Das knappe Ergebnis sorgte für Spannung auf den Rängen. In der unmittelbaren Schlussphase wurde es Marcel Moschinger dann aber doch zu bunt und er sorgte für die endgültige Entscheidung. Ein ideales Zuspiel in die Tiefe nahm er mustergültig mit. Schließlich behielt er dann auch im Abschluss noch die Nerven und sorgte so für das finale Resultat von 2:0. Trainer Milan Vukovic darf sich über einen gelungenen Saisonstart freuen.

Stimme zum Spiel

Milan Vukovic (Trainer SCU-GLD Kilb):

„Wir waren von Beginn weg dominant. Mit schöner Regelmäßigkeit haben sich die Jungs gut in die gefährliche Zone gespielt. Dann sind wir aber immer wieder nicht in der Lage, uns zu belohnen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben. Umso wichtiger, wenn man sich andererseits auf die Standardstärke verlassen kann. Das war der Dosenöffner. Jetzt geht es nach St. Peter. Da haben wir die Möglichkeit zur Revanche für die unglückliche Niederlage in der letzten Saison.“

Der Beste: Florian Binder (Mittelfeld SCU-GLD Kilb)

