Retz startet mit einem Auswärtserfolg!

Freitag Abend empfing der SV Stockerau zum Saisonauftakt den SC Retz. Der Aufsteiger fieberte in den letzten Wochen der neuen Saison entgegen. Bis in die Zehenspitzen motiviert ging man in dieses Aufeinandertreffen. Man wollte unbedingt anschreiben, um gut in der 1. NÖ Landesliga anzukommen und so etwas den Druck vor den nächsten Runden rauszunehmen. Die Gäste dagegen hatten in der abgelaufenen Spielzeit den achten Rang belegt. Sie stellten sich fokussiert der Herausforderung und taten dem Gegner nicht den Gefallen, ihn zu unterschätzen. So konnten am Ende tatsächlich die drei Punkte entführt werden.

Stimmungsdämpfer noch vor der Pause

In etwa 700 Zuschauer besuchten das Stadion Alte Au. Für einen Fußballfan ist es immer eine tolle Sache, wenn sein Verein in die nächsthöhere Etage aufsteigt und man dann seinen Lieblingsklub im Duell mit neuen Mannschaften sehen kann. Dementsprechend aufgeregt und positiv waren die lokalen Anhänger. Und ihre Burschen enttäuschten sie nicht. Der Liganeuling setzte die Anweisungen von Trainer Andreas Ogris so gut wie möglich um. Die Räume wurden zugestellt. Der Einsatz stimmte ebenfalls. So schaffte es die Truppe, den Kontrahenten größtenteils aus dem Spiel zu nehmen. Zumindest bis zur 45. Minute. Dann gab es nach einem Foulspiel Elfmeter für die Retzer. Christopher Ledineg ließ sich die Chance nicht nehmen und verwertete bombensicher. Die Anzeigetafel wurde auf 0:1 gestellt. Das war der Atmosphäre im Stadion nicht unbedingt zuträglich.

Gäste behalten Oberhand

Aber noch war ja eine komplette Hälfte Zeit, um dem Spiel eine Wende zu geben. Auch im zweiten Durchgang konnte der Aufsteiger durchaus Paroli bieten. Zwei Wechsel eine halbe Stunde vor dem Ende brachten dann nochmals neuen Schwung. Und so belohnte sich das Team tatsächlich mit dem Ausgleich. Allerdings unter kräftiger Mithilfe des Auswärtsteams. Die Verteidigung vertändelte den Ball. Florian Frithum ging drauf, eroberte den Ball und stand dann vor dem Goalie. Er behielt die Nerven und lupfte die Wuchtel über den Schlussmann. Euphorischer Jubel im Stadion war die Folge. Die Tribüne bebte. Aus Sicht der Heimischen aber leider nur sehr kurz. Denn der Gegner hatte recht schnell die richtige Antwort parat. In der 78. Minute drückte letztlich David Krska die Kugel über die Linie, nachdem Stockerau richtiggehend hinten hineingedrückt wurde und den Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern konnte. Der neue Spielstand war 1:2. Retz hatte sich also wieder die Führung geschnappt und ließ sich diese auch nicht mehr entreißen. Mit äußerst guter Laune konnte man danach die Rückreise antreten.

Stimme zum Spiel

Mag. Andreas Haller (Trainer SC Retz):

„Beide Mannschaften haben eher verhalten begonnen. Dieses Abtasten ist in dieser Phase ganz normal. Für uns war natürlich ganz wichtig, dass wir dann unmittelbar vor der Pause noch in Führung gehen. Nicht gefallen hat mir das halbe Eigentor, dass uns passiert ist. Umso bemerkenswerter, dass sich die Mannschaft aber nicht geschockt zeigte, sondern unmittelbar erneut vorlegte. Der Siegtreffer war eindrucksvoll erzwungen.“

Der Beste: Christian Karwas (Abwehr SC Retz)

