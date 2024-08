Ybbs stellt sich gleich mal mit einem Sieg vor!

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 09:15

Samstag Nachmittag fand das Match ASK Bau Pöchhacker Ybbs gegen SC Zwettl statt. Der Aufsteiger ging selbstbewusst in die Partie. Und startet generell mit einer breiten Brust in die Meisterschaft. Als Saisonziel wurde ein Platz im gesicherten Mittelfeld ausgegeben. Und aus diesem Grund galt, gleich mal anzuschreiben und im besten Fall einen vollen Erfolg einzutüten. Die Gäste andererseits hatten da etwas dagegen und wollten die drei Punkte entführen. Schließlich setzen sich aber doch die Hausherren durch, auch wenn es am Ende kurzfristig nochmals spannend wurde.

Heimische bereits vor der Pause in Front

In etwa 410 Zuschauer stürmten die Wüsterstrom Arena. Tolles Wetter. Dazu ein Team, das den Fans in der letzten Spielzeit regelmäßig tolle Leistungen geboten hat. Und jetzt endlich der langersehnte Auftakt eine Leistungsklasse höher. Was gibt es da Besseres, als das Wochenende mit der schönsten Nebensache der Welt zu verbringen. Die Mannschaft von Trainer Philipp Zulechner wurde am Rasen frenetisch begrüßt. Und nach einer doch etwas heiklen Anfangsphase kämpften sich seine Jungs dann recht schnell in die Partie rein. Sie hielten diese offen und waren ebenbürtig. Mehr als das. Sie gingen sogar in Führung. Etwa eine halbe Stunde war gespielt, als Matteo Holzer seine Farben in Führung brachte. Nun steppte endgültig der Bär im Stadion. Weitere Tore folgten zunächst nicht. Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Kabinen.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Zwettl kam topmotiviert auf den Rasen zurück. Die Mannschaft la ja nur mit einem Tor zurück. Und es war noch nichts verloren. Es gelang ihr aber nicht, im Ansatz gefährliche Möglichkeiten tatsächlich fertigzuspielen. Und so verstrich die Zeit. Rund eine Viertelstunde vor Schluss folgte überhaupt der Nackenschlag. Rene Dürnitzhofer stellte auf 2:0. Das war die Vorentscheidung. Dementsprechend stieg der Lärmlevel in der Arena wieder an. Die Ybbser mussten jetzt noch die Schlussphase überstehen, um über einen perfekten Start jubeln zu können. Den Gästen andererseits blieb nichts anderes übrig, als nun die Brechstange auszupacken. Auch ein Dreifachwechsel wurde vorgenommen. Und tatsächlich hatten sie damit Erfolg. Gregor Schmidt verkürzte in der 89. Minute. So kam unter den Heimfans auf der Tribüne doch nochmals Spannung auf. Aber letztlich schafften es ihre Burschen, den Sieg über die Ziellinie zu bringen. Der Aufsteiger bejubelte den Dreier und sendete gleich mal ein Signal an die Konkurrenz, dass es hier für niemanden leicht wird.

Stimme zum Spiel

Daniel Holzer (Sportlicher Leiter ASK Bau Pöchhacker Ybbs):

„Das ist ein Auftakt, wie man ihn sich herbeisehnt. Aber wir haben ja auch hart dafür gearbeitet. Von dem her absolut verdient. Die ersten Minuten waren recht ausgeglichen. Wichtig in solchen Partien ist natürlich immer, dass man dann in Führung geht. Die Jungs haben in weiterer Folge eine sehr konzentrierte Leistung abgerufen. Super, dass wir den Sieg am Ende festgehalten haben. Die drei Punkte kann uns mal niemand mehr nehmen.“

Der Beste: Matteo Holzer (Mittelfeld ASK Bau Pöchhacker Ybbs)

