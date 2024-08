St. Peter startet sehr überzeugend!

Spielberichte

Sonntag, 11. August 2024

Samstag Abend ging das Duell SKN St. Pölten Juniors gegen UFC St. Peter/Au über die Bühne. Die Hausherren hatten die letzte Saison auf dem zwölften Rang abgeschlossen. Im Fokus der Verantwortlichen steht weiterhin in erster Linie, die jungen Talente zu entwickeln. Aber natürlich möchte man auch von Beginn weg das Punktekonto auffüllen und erfolgreich sein. Mit den Gästen kam eine Mannschaft, die in der vergangenen Spielzeit dann noch einen Platz unter den Top Ten eintütete. Von dem her war eine enge Partie zu erwarten. Es kam anders. Das Auswärtsteam setzte sich klar durch.

Dosenöffner schon vor der Pause

Ungefähr 60 Zuschauer besuchten die Sportanlage Stattersdorf. Und entschieden sich damit gegen einen Besuch des Schwimmbads. Bemerkenswert! Bei diesen Temperaturen auch nicht selbstverständlich. Andererseits war die Sommerpause lange genug. Und der Bock auf das runde Leder musste gestillt werden. Eine halbe Stunde lang neutralisierten sich die beiden Clubs größtenteils. Dann bog St. Peter auf die Siegerstraße ab. Nach einem schnellen Umschaltmoment ließ Josip Martinovic einen Kontrahenten elegant aussteigen und drosch die Wuchtel ohne Rücksicht auf Verluste unter die Latte. Da ist gewaltig Power dahinter gewesen! Der Spielverlauf war natürlich ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Wölfe. Zumindest schaffte man es, weitere Gegentreffer vor der Pause zu verhindern. So ging es nur mit einem knappen Rückstand in die Kabinen. Es war noch nichts verloren.

Ungefährdeter Sieg

Die Gäste aber agierten an diesem Tag einfach zu gierig. Und auch zu stark. Deswegen dauerte es nach dem Seitenwechsel nicht lange bis zur Vorentscheidung. Dem Team von Trainer Anton Saric wurde ein Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen. Knapp außerhalb des Sechzehners legte sich Markus Tanzer den Ball zurecht. Gekonnte zirkelte er das Runde dann im Anschluss über die Mauer. Ein Traumtor! St. Pölten hatte in weiterer Folge nicht die Power, dem Spiel eine Wende zu geben. Es kam sogar noch schlimmer. Das Auswärtsteam nutzte in der 71. Minute eine der zahlreichen Umschaltsituationen. Nach einem Pass in den Rückraum war schließlich erneut der Schütze des Führungstreffers zur Stelle. Josip Martinovic verwertete eiskalt. Jetzt ist der Deckel endgültig drauf gewesen. Dann war auch der Torhunger der Gäste gestillt. Mit dem Stand von 0:3 pfiff der Referee schließlich ab. Bestens gelaunt wurde die Heimreise angetreten.

Stimme zum Spiel

Anton Saric (Trainer UFC St. Peter/Au):

„Ein toller Start! Noch dazu auswärts. Das war ja letzte Saison nicht unbedingt unsere Paradedisziplin. Sehr wichtig! Hoffentlich hat es jetzt Klick gemacht und die Burschen können auch in fremden Stadien öfter so eine Leistung abrufen. Wir hatten uns eine Strategie zurechtgelegt und die ist total aufgegangen. Ich freue mich abseits des Sieges auch sehr über den breiten Kader, den ich nun zur Verfügung habe. Möchte die Gelegenheit nutzen und mich bei den Verantwortlichen im Verein dafür bedanken.“

Der Beste: Josip Martinovic (Mittelfeld UFC St. Peter/Au)

Details

