SV Langenrohr startet mit Heimsieg gegen Admira Amateure in die Saison

Spielberichte

In der ersten Runde der 1. Landesliga trafen der SV Langenrohr und die FC Admira Wacker Amateure aufeinander. Trotz der brütenden Hitze entwickelte sich ein spannendes und intensives Spiel, in dem die Langenrohrer am Ende mit 2:0 als Sieger vom Platz gingen. Stefan Nestler und Tobias Eggenfellner erzielten die entscheidenden Treffer für die Gastgeber.

Nestler bringt Hausherren in Front

Das Spiel begann pünktlich mit dem Anstoß der Gäste, die komplett in Weiß aufliefen. Die Gastgeber trugen rote Trikots mit lachsfarbenen Ärmeln. Schon früh in der Partie hatten die Gäste ihre erste Großchance, als Emirhan Köse nach einer Flanke von rechts an die rechte Innenstange köpfte, von wo der Ball zu Tormann Lukas Fila sprang. Kurz darauf prüfte Christopher Olsa mit einem Flachschuss aus etwa 25 Metern erneut die Abwehrqualitäten von Fila, doch dieser konnte den Ball abwehren.

Ab etwa der 10. Minute übernahmen die Langenrohrer zunehmend das Kommando. Stefan Nestler hatte mehrere gute Gelegenheiten, scheiterte jedoch zweimal im Eins-gegen-Eins an Gästetormann Florian Kaltenböck. Die verdiente Führung für den SVL fiel dann in der 37. Minute. Nach einer Flanke von links köpfte Nestler aus kurzer Distanz zum 1:0 ein.

Nach einem schönen Steilpass kam Tobias Eggenfellner an der Strafraumgrenze zum Abschluss, doch auch hier konnte sich Kaltenböck auszeichnen. Kurz vor der Halbzeit hatte Fabio Rumpler noch eine gute Gelegenheit, doch sein Schuss wurde abgefälscht und ging knapp am rechten Kreuzeck vorbei. Mit einer knappen Führung für die Langenrohrer ging es in die Pause.

Ruhender Ball bringt die Entscheidung

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Gastgeber zunächst die dominierende Mannschaft und konnten das Spiel weiter kontrollieren. Die Hitze machte den Spielern zunehmend zu schaffen, und das Tempo des Spiels ließ nach. In der 66. Minute gab es eine Trinkpause, um den Spielern eine kurze Erholung zu ermöglichen. Auch die Präzision in den Aktionen ließ nach, wie ein Schuss von Philipp Malicsek, der knapp am rechten Eck vorbei ging, zeigte.

In der 87. Minute fiel dann die Entscheidung zugunsten der Langenrohrer. Tobias Eggenfellner erzielte mit einem direkten Freistoß unter gütiger Mithilfe des Gästetormanns das 2:0. Dieser Treffer besiegelte den Sieg für den Sportverein Langenrohr, der damit erfolgreich in die neue Saison startete. Nach einer Nachspielzeit von vier Minuten endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 2:0-Erfolg für die Gastgeber.

