SV Langenrohr: Kommentar von Trainer August Baumühlner zur gewonnenen Hitzeschlacht!

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 17:49

Der SV Langenrohr ist mit einem 2:0 Erfolg über die Admira Wacker Amateure in die neue Saison der 1. NÖ Landesliga gestartet. Bei extremen Sommertemperaturen mussten die Spieler beider Mannschaften an ihre absoluten Grenzen gehen. Der Ausgang der Partie war bis zum Ende nicht klar, von dem her wurde alles reingeworfen. Aus Sicht des Heimteams umso schöner, dass sich der Aufwand letztlich gelohnt und man sich die drei Punkte geschnappt hat. Trainer August Baumühlner lobt die Mentalität seiner Burschen und zeigt sich im Interview mit Ligaportal hocherfreut.

Wie beurteilt man die Partie?

August Baumühlner: „Das waren heute schon außerordentliche Bedingungen. Das Spiel hat ja um elf Uhr begonnen und um die Mittagszeit brennt die Sonne natürlich brutal runter. Die Spieler mussten quasi von 0 auf 100 plötzlich alles abrufen. Das war ja die Auftaktpartie. Die ersten 15 Minuten hatten wir Probleme. Da ist der Gegner durchaus gefährlich vor unserem Tor aufgetaucht. Ein Kopfball ging an die Stange. Dann haben wir das Spiel unter Kontrolle gebracht. Und bereits vor dem Führungstreffer sind wir in der Lage gewesen, uns erstklassige Chancen zu erarbeiten. Alleine Stefan Nestler, der spätere Torschütze, ist zweimal auf den Kasten zugelaufen. Es hat auch andere Möglichkeiten gegeben. Aber das Runde wollte zu diesem Zeitpunkt noch nicht ins Eckige. Also wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann ist es die Effektivität. Deswegen hat das Spiel bis zum Ende von der Spannung gelebt. Wir sind aber konzentriert geblieben. Und dann haben wir tatsächlich noch einen Treffer nachgelegt.“

Tobias Eggenfellner, die hochkarätige Verpflichtung im Sturm, hat bereits überzeugt?

August Baumühlner: „Es hat mir gefallen, was ich gesehen habe. Er hat das geliefert, was ich mir erwarte. Die Mitspieler haben ihn teilweise auch schon gut in Szene gesetzt. Toll, dass er mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung gesorgt hat. Immer wichtig, wenn ein Stürmer sofort zu treffen beginnt. Das macht vieles einfacher.“

Wer hat sich den Titel „Akteur des Spiels“ verdient?

August Baumühlner: „Ich möchte zwei Namen nennen. Einserseits Stefan Nestler. Er hat sich nach den vergebenen Chancen nicht hängen lassen und dann doch für den Führungstreffer gesorgt. Gerade bei der Hitze extrem wichtig. Und Viktor Okolo. Der neue Mann in der Verteidigung, der von Gloggnitz gekommen ist, sorgt mit seiner Routine hinten für Ruhe. Hat ein gutes Stellungsspiel. Klärt die gefährlichen Situationen des Gegners und ist auch in der Lage, mit seinen Pässen aus der Verteidigung raus etwas für den Spielaufbau zu tun.“

Was war insgesamt das Erfolgsrezept heute?

August Baumühlner: „Der Gegner und die Hitze haben uns alles abverlangt. Aber die komplette Truppe ist sich für keinen Meter zu schade gewesen. Das möchte ich sehen. Denn das ist die Einstellung, die notwendig ist, um seine Ziele zu erreichen. So war dann auch der Sieg möglich.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.