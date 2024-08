SC Zwettl lässt Rohrbach/St. Veit keine Chance

Spielberichte

Details Dienstag, 13. August 2024 23:17

Der SC Zwettl setzte sich zum Auftakt der zweiten Runde der 1. Landesliga eindrucksvoll gegen die SG Rohrbach/St. Veit durch. Die Gastgeber dominierten von Beginn an und konnten schon in der ersten Halbzeit alle drei Tore des Spiels erzielen. Trotz einiger Chancen für die Gäste blieb Zwettl souverän und ließ keinen Gegentreffer zu. Ein interessantes Spiel in der Waldviertler Sparkasse Arena Edelhof, das sich 500 Zuseher am Dienstagabend nicht entgehen lassen wollten, endete somit mit einem klaren 3:0 für die Zwettler.

Hausherren stellen Weichen früh auf Sieg

Der Anpfiff verzögerte sich um zwei Minuten, und die Gäste starteten das Spiel in blauen Trikots, während die Gastgeber ganz in Weiß aufliefen. Bereits in der 15. Minute erhielten die Gastgeber einen Elfmeter zugesprochen, den Gregor Schmidt sicher verwandelte. Der Kapitän schickte SG-Tormann Zidan Koyun in die falsche Ecke und platzierte den Ball ins rechte Kreuzeck zum 1:0 für den SC.

In der 34. Minute erhöhte Nico Strohmaier auf 2:0. Nach einem Abspielfehler eines Verteidigers kam die Neuerwerbung aus Herzogenburg an den Ball, umkurvte einen Verteidiger und ließ sich auch vom Torwart nicht aufhalten. Den ersten Schuss konnte der Koyun noch abwehren, doch der Nachschuss von Strohmaier fand den Weg ins Netz.

Vorentscheidung vor der Halbzeit

In der 40. Minute sorgte der SC Zwettl dann endgültig für klare Verhältnisse. Nach einer Ecke von links war Kilian Bayer mit dem Kopf zur Stelle, SG-Akteur Moritz Langbrucker verlängerte den Ball ins eigene Tor zum 3:0. Dieser Treffer stellte die Weichen endgültig auf Sieg für die Gastgeber. Trotz einiger Versuche der Gäste, wie etwa ein Lupfer von Patrik Chrenko auf Raul Baur, der von Zwettl-Goalie Michael Steinschaden sicher gehalten wurde, blieb der SC in der ersten Halbzeit souverän.

Die Gäste hatten Schwierigkeiten, durch die gut organisierte Zwettler Defensive zu kommen. Eine Chance für die Gäste ergab sich in der 45. Minute, als Lukas Kellner eine Flanke von links direkt nahm, aber erneut war Steinschaden zur Stelle und hielt sicher.

Zwettl lässt nichts anbrennen

In der zweiten Halbzeit gab es keine personellen Änderungen bei den Gastgebern. Die Zwettler verwalteten ihre Führung geschickt und ließen den Gästen kaum Raum für gefährliche Aktionen. Ein Highlight der zweiten Halbzeit war ein spektakulärer Schuss von Raphael Bauer aus rund 35 Metern, der allerdings über das Tor ging.

Die Gäste bemühten sich zwar, doch auch ihre weiteren Chancen, wie ein Schuss von Eric Schnürer aus 25 Metern, der knapp am linken Eck vorbeiging, blieben ungenutzt. Der SC Zwettl spielte die verbleibende Zeit souverän herunter und sicherte sich den verdienten Sieg. Nach einer Nachspielzeit von sechs Minuten pfiff Schiedsrichter Karner die Partie ab, und der SC Zwettl konnte einen beeindruckenden 3:0-Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (30080 Bonuspunkte)

1. Landesliga: Zwettl : Rohrbach/St. Veit - 3:0 (3:0)

40 Eigentor durch Moritz Langbrucker 3:0

35 Nico Strohmaier 2:0

16 Gregor Schmidt 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.