SC Zwettl: Obmann Martin Grünstäudl zeigt sich hocherfreut über den Premierensieg!

Mittwoch, 14. August 2024

Der SC Zwettl feierte in der 2. Runde der 1. NÖ Landesliga einen 3:0 Erfolg gegen die SG Rohrbach/St. Veit. Der Sieg war im Prinzip von Beginn weg nie gefährdet, schließlich führte das Heimteam bereits zur Pause mit dem Endresultat. Den Verantwortlichen fiel damit ein riesiger Stein von Herzen. Immerhin war man in der Auftaktrunde ja noch ohne Punkte geblieben. Die Mannschaft aber ließ sich das nicht anmerken und überzeugte gestern von Beginn weg mit attraktivem Fußball. Auch Obmann Martin Grünstäudl zeigt sich im Interview mit Ligaportal erleichtert.

Wie bewertet man die Partie?

Martin Grünstäudl: „Absolut positiv. Leider sind wir ja mit einer Niederlage auswärts bei Ybbs gestartet. Auch da war nicht alles schlecht und am Ende fehlte nicht viel zu einem Punkt. Die Truppe hat unter der Woche sehr fokussiert gearbeitet. Und ist dann gestern von Beginn weg äußerst gierig aufgetreten. Wir waren sofort in der Partie drinnen und konnten Druck aufbauen. Als Folge davon kam auch der Elfmeter zustande. Gregor Schmidt ist cool geblieben. Routiniert verwertete er eiskalt. Die Führung hat den Burschen Selbstvertrauen gegeben und sie haben nachgesetzt. Glücklicherweise passte an diesem Abend die Effektivität. Mit den weiteren Treffern stand der Sieg dann bereits zur Pause fest. Nach dem Seitenwechsel hat die Mannschaft sehr clever agiert. Wichtig war, nicht in unnötige Konter zu laufen und es nochmals spannend zu machen. Tatsächlich sind wir ohne Gegentreffer geblieben. Das bedeutet, dass gestern nicht nur die Offensive funktioniert hat, sondern auch hinten alle konzentriert und mit dem nötigen Einsatz agiert haben. Ich bin unterm Strich sehr zufrieden. Aber nicht überrascht. Immerhin haben wir in der Vorbereitung unsere Hausaufgaben gemacht.“

Kann man den sehenswerten Fußball der ersten 45 Minuten nun regelmäßig unter dem neuen Trainer erwarten?

Martin Gründstäudl: „Das war gestern ein toller Auftritt. Trotzdem sollten wir den Ball flach halten. Es war nur eine Partie. Und wir alle wissen, dass es in der Landesliga kein Selbstläufer ist und man in jede Partie mit der Bereitschaft, alles abzurufen, gehen muss. Generell möchte Christoph Pomassl, dass sein Team aktiv auftritt und auf dem Rasen den Ton angibt. Es soll nicht nur reagiert werden. Wir sind bestrebt, die Initiative übernehmen. Zugleich geht es aber nicht darum, einen Schönheitspreis zu gewinnen. Essentiell ist viel eher, auch in der Verteidigung stabil zu sein. Es geht also um die richtige Balance.“

Die Neuzugänge haben bereits überzeugt?

Martin Grünstäudl: „Ja. Gestern haben sie das geliefert, was wir von ihnen erwarten. Torhüter Michael Steinschaden ist unüberwindbar gewesen und hat nichts hineingelassen. Bei den wenigen gefährlichen Situationen war er zur Stelle. In Summe also ein sehr konzentrierter Auftritt. Nico Strohmaier sorgte für das 2:0. Er durfte sich also über einen perfekten Einstand im eigenen Stadion freuen. Raphael Bauer wurde in der Schlussphase eingetauscht und hat seine Sache auch gleich sehr brav gemacht.“

Wer hat sich den Titel „Akteur des Spiels“ verdient?

Martin Grünstäudl: „Im Allgemeinen war das gestern eine überzeugende Leistung im Kollektiv. Wenn ich einen Spieler nennen soll, dann würde ich mich auf Marco Budic festlegen. Er hat die Abwehr zusammengehalten und alles wegverteidigt. So ist es möglich gewesen, die Partie ohne Gegentreffer zu gewinnen.“

