Korneuburg triumphiert im Derby!

Mittwoch Abend empfing der SC Sparkasse Korneuburg, Drittplatzierter der letzten Saison, den SV Stockerau zum großen Schlager der Runde. Beide Teams wollten dieses Nachbarschaftsduell unbedingt für sich entscheiden. Eine alte Fußballerweisheit lautet, dass in diesen Spielen alles möglich ist. Von dem her glaubte auch der Aufsteiger an die Möglichkeit eines Sieges. In den letzten Minuten der Partie war der Außenseiter dann tatsächlich ganz knapp dran, zumindest einen Punkt zu entführen. Schließlich setzen sich die Gastgeber aber doch noch mit dem Ergebnis von 3:2 durch.

Hausherren mit Traumstart

Rund 650 Zuschauer strömten in die druckmittel.at-Arena. Für ein tolles Ambiente war also gesorgt! Und die Heimfans sorgten für mächtig Lärm. Das beflügelte die Jungs von Trainer Michael Augustin und trieb sie nach vor. Von der ersten Sekunde an. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mit der ersten Angriffsaktion nämlich fiel bereits der Führungstreffer. Nach dem Anstoß war der Ball nach außen gespielt worden. Von dort folgte eine perfekte Flanke und in der Mitte hielt Armin Mujakic den Fuß hin. Die Wuchtel schlug im Kasten ein. Wow, was für ein Auftakt! Da war das Auswärtsteam mächtig überrumpelt worden. In der sechsten Minute folgte bereits der nächste Rückschlag für die Mannschaft von Coach Andreas Ogris. Korneuburg erhöhte sehr rasch. Dieses Mal war Michael Endlicher dafür verantwortlich. Nach einem Eckball drückte er die Wuchtel aus kürzester Distanz über die Linie. Das bedeutete für Stockerau nun endgültig eine sehr schwierige Situation. Aber die Gäste ließen sich nicht hängen, zeigten Mentalität und kämpften sich dann immer besser in die Partie hinein. Bemerkenswert. Der Lohn war der Anschlusstreffer. Eine halbe Stunde ist da rund absolviert gewesen. Nach einem Eigentor von Mustafa Yavuz wurde die Anzeigetafel auf 2:1 gestellt. Mit dem Ergebnis ging es dann auch in die Kabinen.

Spannende Schlussphase

Die Gäste kehrten topmotiviert auf den Rasen zurück. Alles war wieder möglich. Aber es kommt eben auch auf die Erfahrung und die Abgebrühtheit an. Und davon hat Korneuburg mehr als der Liganeuling aufzuweisen. Die Hausherren hatten erneut den besseren Start zu verzeichnen. Armin Mujakic sorgte sehr schnell dafür, dass sein Team erneut mit zwei Treffern in Front lag. Der Offensivakteur hatte den gegnerischen Goalie sehenswert überlupft. Würde Stockerau jetzt tatsächlich nochmals die Kraft aufbringen, um sich heranzukämpfen? Ja. Man stemmte sich gegen die Niederlage und versuchte, dem Favoriten Paroli zu bieten. In der 82. Minute kehrte die Spannung dann tatsächlich auf den Rasen zurück. Cedric Almeida, der Routinier, verkürzte. Und nur Momente später kassierte Michael Endlicher dann sogar noch Rot, nachdem er zum zweiten Mal Gelb gesehen hatte. Der Underdog agierte ab nun also in Überzahl und ein Punkt war zum Greifen nahe. Die Heimischen waren gefordert. Sie mussten nun endgültig alles in die Waagschale werfen, um den Dreier einzutüten. Letztlich schafften sie das aber. Nach dem Schlusspfiff brachen alle Dämme und die Korneuburger feierten den Derbysieg ausgelassen mit ihren Fans.

Stimme zum Spiel

Michael Augustin (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Tolle Sache! Besonders freut mich, dass die einstudierte Anstoßvariante so aufgegangen ist. Im Prinzip hätten wir beim Stand von 3:1 schon den Deckel draufmachen müssen. Da sind leider einige Sitzer vergeben worden. Im Prinzip zählt aber nur, dass wir den Sieg in den letzten Minuten festgehalten haben.“

Die Besten: Sinan Kesimal (Mittelfeld SC Sparkasse Korneuburg), Armin Mujakic (Angriff SC Sparkasse Korneuburg)

