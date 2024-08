Retz wie entfesselt!

Spielberichte

Mittwoch Abend ging das Duell SC Retz gegen ASV EATON Schrems über die Bühne. Die Erstgenannten hatten in der Auftaktrunde bei Aufsteiger Stockerau gewonnen und waren somit optimal in die neue Saison hineingestartet. Da wollte man nun unbedingt gleich vor den eigenen Fans nachlegen. Und das taten sie dann auch in beeindruckender Manier. Die Gäste, die vergangenes Wochenende noch die SG Ardagger Viehdorf in die Knie gezwungen hatten, waren klar unterlegen. Am Ende stand ein klares 6:0 für die Heimischen auf der Anzeigetafel.

Spiel auf einer schiefen Ebene

Ungefähr 510 Zuschauer waren live vor Ort, um sich dieses Aufeinandertreffen zu geben. Die ortsansässigen Fans bereuten den Besuch nicht. Sie bekamen ein Spektakel präsentiert. Die ersten 25 Minuten konnte das Auswärtsteam noch halbwegs offenhalten und den Gegner neutralisieren, dann aber netzten die Burschen von Trainer Andreas Haller zum ersten Mal. Herhalten musste dafür zunächst ein Freistoß. Und was für einer noch dazu! Christian Karwas überwand den Torhüter mit einem Aufsitzer aus knapp 30 Metern. Die Anhänger feierten gelassen auf der Tribüne. Noch gar nicht wieder niedergesetzt, durften sie erneut jubeln. Oktay Yendi hatte erhöht. Mit einem Pass war er zuvor ideal in Szene gesetzt worden. Ein weiterer Treffer folgte schließlich noch vor der Pause. Die Retzer agierten wie beim Powerplay im Eishockey und der Gegner konnte sich nicht befreien. Emirhan Yenigüc drückte die Wuchtel schließlich über die Linie. Was für eine Hälfte! Dann ging es in die Kabinen.

Gierig bis zum Ende

Nach dem Seitenwechsel schlossen die Hausherren nahtlos an die starke Performance an. Schon beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit sie agierten. Und wie das Zusammenspiel und die Mechanismen bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Meisterschaft perfekt funktionieren. Die logische Folge war das 4:0. Nur wenige Minuten sind in der zweiten Hälfte vergangen. Christopher Ledineg versenkte das Runde mit einem überlegten Schuss. Es gab aber keine Zeit für Schrems zum Durchatmen. Gleich darauf war es nämlich David Krska, der sich in die Schützenliste eintrug. Eine Viertelstunde ist nach dem Wiederanpfiff absolviert, als er eine Flanke mit seiner Stirn im Kasten unterbringt. Für das finale Resultat sorgte schließlich erneut Emirhan Yenigüc. In der unmittelbaren Endphase traf er und freute sich über seinen Doppelpack. Die Gäste konnten es nicht glauben, was da vor sich geht. Aber Retz hatte sich richtiggehend in einen Rausch gespielt und das konsequent durchgezogen. Dann pfiff der Schiedsrichter ab. Die Heimfans blickten mit einem breiten Grinsen auf die Tabelle, in der ihre Jungs nun ganz oben stehen.

Stimme zum Spiel

Werner Mischling (Sektionsleiter SC Retz):

„Wir können sehr zufrieden sein mit dem Saisonauftakt. Sechs Punkte aus zwei Spielen. Das liest sich gut. Gestern hat die Mannschaft richtiggehend ein Feuerwerk gezündet. Wir sind bereits vor dem 1:0 gefährlich geworden. Nächste Woche kann der Trainer in der Offensive wahrscheinlich auf eine weitere spannende Alternative zurückgreifen. Islam Dogan steht vor der Rückkehr. Da sind wir schon äußerst stark aufgestellt.“

Der Beste: Emirhan Yenigüc (Sturm SC Retz)

