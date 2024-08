Scheiblingkirchen siegt ohne Gegentreffer!

Spielberichte

Mittwoch Abend stieg das Duell SV Langenrohr gegen USV Scheiblingkirchen-Warth. Auf die Erstgenannten wartete das zweite Heimspiel in Folge. Am Wochenende hatte man die Hitzeschlacht gegen die Admira Wacker Amateure für sich entschieden. Mit drei Zählern am Konto ging man also sehr selbstbewusst in die Partie. Die Gäste andererseits wollten die ärgerliche Derbyniederlage gegen Wr. Neustadt abschütteln und nun auswärts Punkt entführen. Das gelang dann schließlich auch. Die Auswärtsmannschaft durfte sich nach einer sehr konzentrierten Leistung über einen 2:0 Erfolg freuen.

Heimische mit knappem Rückstand zur Pause

Ungefähr 200 Zuschauer suchten den Sportplatz auf. Die ortsansässigen Fans wollten dabei sein, wenn ihr Team nachlegt und mit einem zweiten Sieg in Folge für einen perfekten Start sorgen würde. So stellten sich das die Anhänger zumindest vor. Trainer August Baumühlner erwartete die gleiche Leistung und Mentalität wie zuletzt zu Hause. Aber natürlich gibt es immer einen Gegner. Und die Gäste erwiesen sich dieses Mal als eine besonders harte Nuss. Sie waren letzte Saison schon für ihre disziplinierten Abwehrleistungen bekannt. Und so agierten sie auch dieses Mal. Langenrohrs Angriffsbemühungen konnten größtenteils unterbunden werden. Und nach einem Eigentor von Peter Trimmel in der 31. Minute lag man dann sogar in Front. Mehr tat sich vor der Pause nicht. Ohne weitere Treffer ging es in die Kabinen.

Späte Entscheidung

Nach dem Wiederanpfiff waren die Hausherren gefordert. Langenrohr sehnte sich nach dem raschen Ausgleich. Die Mannschaft tat ihr Bestes und versuchte, beständig Druck aufzubauen. Aber das Offensivspiel lief an diesem Abend nicht wie gewünscht. Im Ansatz gefährliche Szenen konnten nicht bis zum Ende fertiggespielt werden. Der letzte Pass wollte einfach nicht klappen. Der Gegner stand hinten einfach zu kompakt und verteidigte alles weg. Naturgemäß ergaben sich mit der Zeit dann auch immer bessere Chancen zum Kontern. Zunächst wurden die Möglichkeiten nicht perfekt ausgespielt. So war bis zum Schluss für Spannung gesorgt. Schließlich lief bereits die Nachspielzeit, als Aliaksandr Kuhan den Deckel draufmachte. In der 97. Minute drückte er die Wuchtel über die Linie. Er ließ sich gebührend feiern, immerhin stand jetzt der Erfolg endgültig fest. Nach dem Schlusspfiff traten die Spieler des USV Scheiblingkirchen-Warth erleichtert die Heimreise an. Mit dem ersten Saisonsieg im Gepäck.

Stimme zum Spiel

Daniel Kohn (Trainer USV Scheiblingkirchen-Warth):

„Tolle Reaktion der Mannschaft! Die Leistung war ja letzte Woche gegen Wr. Neustadt schon stark. Verrückt, dass wir diese Partie verloren haben. Das Ergebnis hat überhaupt nicht der Performance entsprochen. Umso schöner, dass wir hier heute so fokussiert aufgetreten sind und vor allem hinten unser gewohntes Gesicht gezeigt haben. Das war die Basis unseres Erfolgs.“

Die Besten: Alexander Sinabel (Verteidigung USV Scheiblingkirchen-Warth), Michael Steiner (Verteidigung USV Scheiblingkirchen-Warth), Gregor Simandl (Verteidigung USV Scheiblingkirchen-Warth), Melvin Reichardt (Verteidigung USV Scheiblingkirchen-Warth)

