SG Ortmann/Oed-Waldegg ergattert in der Südstadt Last-Minute-Punkt

In der zweiten Runde der 1. Landesliga trennten sich die FC Admira Wacker Amateure und die SG Ortmann/Oed-Waldegg mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie in der Datenpol Arena in der Südstadt bot den Zuschauern 96 intensive Minuten. Beide Mannschaften kämpften hart, um ihren jeweils ersten Punkt in der noch jungen Saison einzufahren.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Am Feiertag war früh klar, dass die Hitze den Spielern zusetzen würde. Schon in der Anfangsphase wurde deutlich, wie sehr die Sonne und die hohen Temperaturen das Spiel beeinflussen würden. Trotz der schwierigen Bedingungen erwischten die Amateure den besseren Start und hatten mehr vom Spiel, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. In der 13. Minute gab es die erste gute Möglichkeit für die Hausherren: Nach einer Flanke von Alexander Leidinger köpfte Christopher Olsa zentral aufs Tor, doch Gäste-Keeper Adrian Gruber war zur Stelle.

Das Spiel verlief in der Folgezeit ausgeglichen. Beide Teams versuchten, Akzente zu setzen, doch wirklich gefährliche Szenen blieben Mangelware. In der 24. Minute gab es die erste Trinkpause, die den Spielern etwas Erholung brachte. Bis zur Halbzeit blieb das Spiel chancenarm, auch wenn die Jung-Admiraner etwas mehr Ballbesitz hatten. Die Gäste konnten sich in der Defensive behaupten und versuchten seinerseits, durch Standardsituationen zum Erfolg zu kommen, wie zum Beispiel durch einen Eckball in der 45. Minute, der jedoch von der Abwehr der Hausherren geklärt wurde.

Lucky Punch in Minute 94

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen, beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine. Die erste große Chance nach der Pause hatten die Gäste, als Sebastian Klauser in der 49. Minute den Tormann umkurvte, aber aus spitzem Winkel knapp drüber schoss. Ein weiteres Highlight der zweiten Halbzeit war die 56. Minute, als Yasin Adigüzel von der Mittellinie abzog und nur die Latte traf – ein spektakulärer Versuch, der knapp nicht belohnt wurde.

In der 59. Minute fiel dann das erste Tor: Christopher Olsa brachte die Admira Amateure nach einer Flanke von der linken Seite in Führung. Olsa nahm den Ball an der zweiten Stange direkt und ließ dem Torwart keine Chance. Die Gastgeber versuchten, den Vorsprung auszubauen, und hatten in der 80. Minute durch Denis Lorint eine weitere gute Möglichkeit, doch sein Schuss wurde von der Abwehr geblockt.

Die Schlussphase war geprägt von der verzweifelten Suche der Gäste nach dem Ausgleich. In der 94. Minute kam es schließlich zum ersehnten Tor: Philipp Graf gelang es unter dem Jubel der mitgereisten Anhänger, das Spiel kurz vor Schluss auszugleichen. Nach sechs Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem gerechten Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (30230 Bonuspunkte)

1. Landesliga: Admira Wacker Amat. : Ortmann/Oed-Waldegg - 1:1 (0:0)

94 Philipp Graf 1:1

59 Christopher Olsa 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.