Wr. Neustart startet mit zwei Auswärtssiegen in Folge!

Details Samstag, 17. August 2024 10:50

Freitag Abend empfing die SG Rohrbach/St. Veit den SC Fortuna Wr. Neustadt. Der Erstgenannte hatte in der ersten Runde gegen Korneuburg immerhin ein Remis eingefahren. Am letzten Spieltag kassierte man aber eine klare Niederlage bei Zwettl. Von dem her wollte sich die Mannschaft nun rehabilitieren. Der wohl schwerstmöglichen Aufgabe stand man sich dabei gegenüber. Immerhin reiste der große Meisterschaftsfavorit an. Der Außenseiter leistete erbitterten Widerstand, konnte die Niederlage am Ende dann aber doch nicht verhindern. Die Partie endete mit einem Gesamtscore von 2:3.

Gäste drehen frühen Rückstand

In etwa 150 Zuschauer suchten die Liese Prokop Sportanlage auf. Sie bekamen ein aufregendes Spiel zu sehen. Zunächst auch mit dem besseren Auftakt für die Heimischen. Gerade mal eine Viertelstunde war gespielt, als Marco Moser seine Farben in Führung brachte. Der Torhüter des Kontrahenten konnte einen Ball nicht bändigen. Der Schütze war zur Stelle, zeigte sich eiskalt und ließ sich die Chance nicht nehmen. Das Auswärtsteam zeigte sich davon aber nicht geschockt und vertraute auf seine Klasse. Völlig zurecht, wenn man sich den Kader anschaut. Teil davon ist unter anderem Ex-Austrianer Maximilian Sax. Und der packte Mitte der Halbzeit seine außergewöhnlichen Qualitäten aus. Bei einem Alleingang ließ er alle Gegenspieler wie Slalomstangen aussteigen und schloss dann noch erfolgreich ab. Der Ausgleich war geschafft. Noch vor der Pause legte die Mannschaft von Trainer Christoph Stifter dann sogar vor. Dieses Mal stand Christopher Tvrdy im Mittelpunkt. Nach einer Flanke wartete er genau dort, wo ein Goalgetter zu sein hat. Er hielt seine Stirn gekonnt hin und nickte ein. Die Anzeigetafel wurde auf 1:2 gestellt. Mit dem Ergebnis pfiff der Referee auch zur Pause.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Die SG Rohrbach/St. Veit war nun endgültig gefordert. Aber die Gäste signalisierten sehr schnell, dass sie sich die Butter naturgemäß nicht mehr vom Brot nehmen lassen wollten. Unmittelbar nach Seitenwechsel vergab zunächst Eray Mehmedali noch eine tolle Möglichkeit. In der 56. Minute machte er es dann besser. Er war zur Stelle, als sein Mitspieler Anil Sakar nur die Latte traf und der Ball im Anschluss vor ihm landete. Der ehemalige Bundesligist hatte also früh für die Vorentscheidung gesorgt. Das gab den Akteuren nochmals Schub und man hatte das Gefühl, dass sie jetzt so richtig befreit aufspielen konnten. Die Gäste zeigten sich nun klar tonangebend. Zahlreiche Möglichkeiten waren die Folge. Interessanterweise wurde diese aber allesamt vergeben. Weitere Treffer wollten also nicht gelingen. Mit dem Anbrechen der unmittelbaren Endphase packten die Heimischen dann die Brechstange aus. Zunächst zeichnete sich Torhüter Luka Lukic bei einem Freistoß noch sehenswert aus. In der 95. Minute musste er sich an diesem Abend dann aber doch zum zweiten Mal geschlagen geben. Patrik Chrenko gelang der Anschlusstreffer. Es war aber zu spät. Denn gleich darauf war Schluss. Wr. Neustadt konnte zum Meisterschaftsauftakt beide Auswärtsspiele gewinnen. Und ist nun bereit für die erste Heimpartie. Nach diesem optimalen Saisonstart wird das Stadion gegen Stockerau mit Trainer Andreas Ogris sehr, sehr gut gefüllt sein.

Stimme zum Spiel

Christoph Stifter (Trainer SC Fortuna Wr. Neustadt):

„Gerade zu Beginn war es ein offener Schlagabtausch. Kompliment auch an den Gegner. Sie sind mutig gewesen. Meine Burschen haben aber Mentalität gezeigt und sofort die richtige Antwort auf den Rückstand parat gehabt. Die zweite Halbzeit war unsererseits richtig stark, aber da sind wir an der Effektivität gescheitert. Unterm Strich zählen die drei Punkte. Jetzt freuen wir uns auf den ersten Auftritt zu Hause.“

Die Besten: Matthias Binder (Mittelfeld SC Fortuna Wr. Neustadt), Maximilian Sax (Mittelfeld SC Fortuna Wr. Neustadt)

