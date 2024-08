Stockerau ballert sich nach dem Seitenwechsel zum Premierensieg!

Spielberichte

Samstag Abend duellierten sich der SV Stockerau und der SC Zwettl. Unter der Woche hatte der Erstgenannte das emotionale Derby bei Korneuburg verloren. Daher wartete der Aufsteiger noch immer sehnsüchtig auf Zähler in der 1. NÖ Landesliga. Diese sollten nun endlich her. Zwettl dagegen ist am letzten Spieltag ein voller Erfolg gelungen. Mit breiter Brust reiste man daher an und startete sehr selbstbewusst in die Partie. In der zweiten Hälfte trumpften die Hausherren dann aber so richtig auf und feierten letztlich einen ganz klaren Sieg.

Torlos in die Pause

In etwa 200 Zuschauer statteten dem Stadion Alte Au einen Besuch ab. Die lokalen Fans hofften darauf, dass ihre Truppe eine Reaktion auf die schmerzhafte Niederlage am Mittwoch zeigt. Dann könnten im Optimalfall ein Dreier rausschauen. Da wollte man unbedingt dabei sein. Zunächst sah es aber nicht danach aus. Die Anfangsphase gehörte ganz klar den Gästen. Sie traten dominant auf und diktierten das Geschehen. Immer wieder schafften sie es, das Mittelfeld zu überbrücken und sich gefährlich dem gegnerischen Tor zu nähern. Bereits in der achten Minute klatschte dabei ein Schuss ans Gebälk. Nach einer Viertelstunde gab es die nächste gute Gelegenheit, die Wuchtel rauschte aber knapp am Kasten vorbei. Die Effektivität fehlte. Und eine alte Fußballerweisheit lautet ja, dass man die Tore, die man nicht schießt, dann bekommen wird. Der schlaue Spruch bewahrheitete sich mal wieder. Bald darauf kämpfte sich der Liganeuling schön langsam in die Partie hinein. Und Trainer Andreas Ogris nahm wohlwollend zur Kenntnis, dass noch vor der dem Seitenwechsel die ersten guten Möglichkeiten erarbeitet wurden. Man näherte sich dem Tor.

Heimische setzen Torlawine in Gang

Die Hälfte nach dem Wiederanpfiff gehörte ganz klar den Stockerauern. In der 62. Minute war es zunächst Julian Velisek, der sein Team in Führung brachte. Ein durchgesteckter Pass wurde von ihm perfekt unter Kontrolle gebracht und schließlich blieb er auch im Duell mit dem Goalie noch der Sieger. Jetzt brachen im Stadion alle Dämme. Endlich war man mal in Führung gegangen. Das gab dem Team einen ordentlichen Schub. Dann stand Antonio Stojimenov im Mittelpunkt. Nach einem perfekt vorgetragenen Konter stand er richtig und drückte die flache Hereingabe ohne Probleme ins leere Tor. Gleich darauf fiel sogar das 3:0. Der Schütze des ersten Treffers konnte ein weiteres Mal zuschlagen. Eine schöne Kombination über die linke Seite schloss er dabei trocken ab. Die Entscheidung war gefallen. Da durfte nichts mehr anbrennen. In der Nachspielzeit gelang Zwettl zwar durch Benjamin Hahn noch der Ehrentreffer, die Gastgeber hatten darauf aber unmittelbar die richtige Antwort parat. Philipp Haas sorgte für den Endstand von 4:1. Aus kurzer Distanz beförderte er dabei das Runde ins Eckige. Dann war aber endgültig Schluss. Die Heimfans feierten die Mannschaft. Und mit dem Premierensieg ist der SV Stockerau nun so richtig in der Liga angekommen.

Stimme zum Spiel

Manuel Brenner (Sportlicher Leiter SV Stockerau):

„Uns war von Anfang an bewusst, dass wir ein sehr schweres Auftaktprogramm haben. Deswegen tut uns der Sieg sehr gut! Wichtig ist gewesen, die Anfangsphase gut zu überstehen. Der Gegner hat da stark agiert. Nach dem Führungstreffer konnten wir befreit aufspielen. Jetzt gilt es, den Schwung in die schwere Auswärtspartie gegen Wr. Neustadt mitzunehmen.“

Der Beste: Julian Velisek (Mittelfeld SV Stockerau)

