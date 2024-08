Korneuburg legt nach Derbysieg direkt nach!

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 10:40

Samstag Abend fand das Match ASV EATON Schrems gegen SC Sparkasse Korneuburg statt. Nach einem Auftakterfolg in der ersten Runde kassierte der Erstgenannte unter der Woche eine herbe Klatsche. Bei Retz war man klar mit 0:6 unter die Räder gekommen. Viel Zeit hatte es da jetzt nicht gegeben, das zu verarbeiten. Auf der anderen Seite bot sich mit der englischen Woche die Gelegenheit, gleich wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen. Die Gäste andererseits reisten nach dem Sieg im Nachbarschaftsduell mit Stockerau sehr selbstbewusst an. Sie bestätigten ihre Form und setzen sich nun auch in dieser Partie durch.

Hausherren früh in Rückstand

In etwa 200 Zuschauer machten sich auf in die „ELK“-Arena. Die Heimfans waren positiv. Neues Spiel, neue Chance – man wollte sich nicht mit den negativen Ereignissen der letzten Tage befassen. Außerdem war es ihren Burschen am letzten Spieltag der alten Saison gelungen, genau diesen Gegner in die Knie zu bezwingen. Und dadurch hatten sie sich dann tatsächlich noch den Vizemeistertitel gekrallt. Das ließ die lokalen Anhänger doch an ein gutes Spiel und einen möglichen Triumph glauben. Sie hatten die Rechnung aber ohne den Wirt gemacht. Das Auswärtsteam startete sehr ambitioniert in die Partie. Als Folge davon fiel schon in der 8. Minute die Führung für das Team von Trainer Michael Augustin. Nach einem wunderschön vorgetragenen Angriff kullerte die Wuchtel zunächst an die Stange. Sie blieb aber im Spiel. Im zweiten Versuch agierte Julian Küssler kompromisslos und beförderte das Runde ins Eckige. Die Führung war geschafft. Direkt nachsetzen konnten die Gäste im Anschluss nicht. Etwas mehr als eine halbe Stunde war dann gespielt, als sie aber doch nachlegten. Eine perfekt einstudierte Eckballvariante führte zum Erfolg. Zvonimir Ziger trug sich mit einem Kopfballtreffer in die Schützenliste ein. Mehr passierte in der ersten Halbzeit nicht. Der Referee pfiff zur Pause.

Sieg wird heimgespielt

Die Heimischen sahen sich nun also mit einer sehr schwierigen Situation konfrontiert. In der Kabine schöpften sie aber neuen Mut. Der Rückstand sollte noch aufholbar sein. Mit klaren Anweisungen ging es zurück auf den Rasen. Motiviert bis in die Zehenspitzen. Ein schneller Anschlusstreffer sollte unbedingt und so schnell wie möglich her. So kam es auch. Gerade mal drei Minuten standen in der zweiten Halbzeit auf der Spieluhr, als der Schiedsrichter Elfmeter für die Hausherren pfiff. Diesen Strafstoß konnte man auf jeden Fall geben. Nikola Asceric blieb cool und verwertete bombensicher. Damit war sein Team im Spiel zurück. Und die Spannung wieder da. In dieser Phase hatte man schon das Gefühl, dass jetzt durchaus auch der Ausgleich fallen könnte. Aber die Auswärtsmannschaft stemmte sich mit aller Kraft dagegen und rette sich tatsächlich darüber. Durchatmen konnte sie schließlich, als Armin Mujakic in der 79. Minute für die endgültige Entscheidung sorgte. Nach einem weiteren Corner war er zur Stelle. Die Anzeigetafel wurde auf 1:3 gestellt. Mit diesem Resultat beendete der Schiedsrichter dann auch die Partie. Die Korneuburger stellten ihre aktuell starke Form ein weiteres Mal unter Beweis und halten bereits bei zwei Siegen sowie sieben Zählern.

Stimme zum Spiel

Benjamin Schneider (Sportlicher Leiter SC Sparkasse Korneuburg):

„Wir freuen uns alle. Die Jungs hätten schon früher für klarere Verhältnisse sorgen können. Fast müssen. Wenn aus dem Spiel heraus die Effektivität nicht hundertprozentig passt, ist es umso wichtiger, dass man auch bei Standards gefährlich ist. Nach dem Seitenwechsel hatten wir kurz eine schwächere Phase. Insgesamt schätze ich den Erfolg aber als absolut verdient ein."

Der Beste: Julian Küssler (Sturm SC Sparkasse Korneuburg)

