Ybbs nach Kantersieg weiter ohne Punkteverlust!

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 11:35

Samstag Abend stieg das Duell ASK Bau Pöchhacker Ybbs gegen SV Langenrohr. Der Aufsteiger hatte gleich zum Auftakt den ersten Dreier eingetütet. Zwettl war ohne Zähler wieder heimgeschickt worden. Da die Partie des zweiten Spieltages bei Wr. Neustadt erst Anfang September über die Bühne geht, hatten die Gastgeber im Gegensatz zum Kontrahenten eine ganze Woche Zeit, sich auf dieses Match gewissenhaft vorzubereiten. Schließlich spielten sie dann ihre Stärke bei Standardsituationen perfekt aus und fuhren so am Ende einen ungefährdeten Sieg ein.

Traumstart der Hausherren

Rund 320 Zuschauer hatten Bock darauf, der Wüsterstrom Arena einen Besuch abzustatten. Sie hofften darauf, dass die Mannschaft an den letzten Auftritt anknüpfen kann. Und sie wurden nicht enttäuscht. Es wurde dieses Mal sogar noch eine Schippe draufgelegt. Von Beginn waren ihre Burschen gut in der Partie und auch der Spielverlauft meinte es gut mit ihnen. Bereits in der achten Minute ging das Team von Trainer von Philipp Zulechner in Führung. Christian Hackl brachte seine Farben in Führung. Sein auf das Tor gezirkelter Eckball landete direkt im Kasten. Auch nicht alltäglich! Die Tribüne bebte! Nur knapp eine Viertelstunde später war es David Pudelko, der erhöhte. Erneut nutzte man einen Corner. Aus kurzer Distanz verwertete der Verteidiger. Das sollte es im ersten Durchgang aber noch nicht gewesen sein. Die Heimischen waren gierig und setzten weiter nach. Noch vor dem Pausenpfiff fiel das 3:0. Nun trug sich Manuel Leitgeb in die Schützenliste ein. Nach einem schön vorgetragenen Gegenstoß schloss er sehenswert aus der Drehung ab. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Kabinen.

Sieg wird eingetütet

Langenrohr schien froh, endlich ein paar Minuten durchatmen zu können. Das war auch dringend notwendig. Die Mannschaft sammelte sich und kehrte dann mit dem Vorhaben auf den Rasen zurück, es jetzt wesentlich besser zu machen. Coach August Baumühlner hatte auch zwei Wechsel vorgenommen. Das Auswärtsteam präsentierte sich nach dem Seitenwechsel tatsächlich von einer anderen Seite. Die Gastgeber tankten sich nun nicht so leicht in die gefährliche Zone durch. Bei dem Spielstand war es aber auch verständlich, dass sie nicht mehr so draufgingen und das Ergebnis dann mit der Zeit mehr heimspielen wollten. Trotzdem trafen sie nochmals. Dominik Aigner beförderte in der 83. Minute die Wuchtel über die Linie. Ein wenig ärgerlich für die Hausherren war, dass für den Schlusspunkt dann überraschenderweise der Gegner sorgte. Zu Beginn der Nachspielzeit erzielte Tobias Eggenfellner den Ehrentreffer. Dann beendete der Referee die Partie mit dem Ergebnis von 4:1. Die Ybbser halten somit nach zwei Spielen beim Punktemaximum und es kristallisiert sich bereits jetzt heraus, dass es dort für niemanden einfach wird, etwas mitzunehmen.

Stimme zum Spiel

Raimund Bauer (Stellvertreter der sportlichen Leitung ASK Bau Pöchhacker Ybbs):

„Standards werden bei uns sehr intensiv trainiert. Dieses Instrument war bei uns bereits letzte Saison sehr wesentlich für den Meistertitel. Und auch heute war es der Dosenöffner. Mit zwei Siegen zum Auftakt können wir als Aufsteiger natürlich sehr zufrieden sein.“

Der Beste: Matthias Aigner (Mittelfeld ASK Bau Pöchhacker Ybbs)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.