Scheiblingkirchen-Warth holt nach frühem Rückstand noch einen Punkt!

Sonntag Abend stieg das Duell USV Scheiblingkirchen-Warth gegen Admira Wacker Amateure. Der Erstgenannte hatte am zweiten Spieltag bereits zum ersten Mal voll angeschrieben. Man wollte unbedingt die Aufbruchstimmung am Leben halten und gleich nachlegen. Die angereisten Gäste andererseits blieben in der Saison bislang sieglos. Unter der Woche hatte man aber zumindest der SG Ortmann/Ort-Waldegg ein Remis abringen können. Für einen Sieg reichte es auch nun nicht. Die beiden Teams trennten sich nach einer Partie bei sehr extremen Temperaturen mit einem 1:1 Unentschieden.

Heimische werden kalt erwischt

In etwa 200 Zuschauer machten sich auf den Weg in das Pittentalstadion. Zum Auftakt der neuen Saison hatten sie eine tolle Leistung ihrer Burschen gesehen. Es war aber trotzdem nicht genug, um im großen Derby gegen Wr. Neustadt Punkte eintüten zu können. Letztlich hatte man vom Ergebnis her dann doch recht klar verloren. Dieses Mal sollte es, so war der Wunsch, besser laufen. Die lokalen Fans landeten aber sehr schnell wieder auf dem harten Boden der Realität. Yannick Paul Maierhofer brachte das Auswärtsteam bereits in der dritten Minute in Führung. Nach einer Ecke war er zur Stelle. So hatten sich das die Herren nicht vorgestellt. Man begann die Partie quasi mit einem Rückstand. Das warf sämtliche taktische Ideen über den Haufen. Aber das Team von Trainer Daniel Kohn ging bewundernswert mit der Situation um und kämpfte sich in die Partie rein. Der Lohn war der Ausgleich noch vor dem Pausenpfiff. Unmittelbar davor entschied der Referee auf Strafstoß für USV Scheiblingkirchen-Warth. Daniel Ressler verwertete wuchtig. Jubel brandete im Stadion auf, denn jetzt war wieder alles möglich.

Zweite Hälfte torlos

Nach dem Seitenwechsel kehrten beide Mannschaften top motiviert auf den Rasen zurück. Das Momentum war natürlich auf Seiten der Heimischen. Sie hatten den Schwung mitgenommen und starteten dieses Mal wesentlich besser in den Durchgang. Also Folge davon schafften sie es auch, immer wieder aussichtsreich vor dem gegnerischen Kasten aufzutauchen. Eine sehr scharfe Hereingabe von außen fand in der Mitte jedoch keinen Abnehmer. Die Wuchtel schrammte an Freund und Feind vorbei. Nur Momente später fehlte bei einem Kopfball nicht viel. Das Spielgerät flog nur knapp am Tor vorbei. Dann hatte mit der Zeit auch das Auswärtsteam wieder mehr im Ansatz gefährliche Möglichkeiten. Diese führten ebenfalls nicht zum Erfolg. Insgesamt lieferten beide Teams vor allem defensiv eine beherzte Leistung ab. Nach vorne hin fehlte aber doch hüben wie drüben der Punch, um den Ball noch einmal zu versenken. Ohne weiteren Treffer beendete der Schiedsrichter schließlich die Partie.

Stimme zum Spiel

Daniel Kohn (Trainer USV Scheiblingkirchen-Warth):

„Die Unachtsamkeit gleich zu Beginn ärgert mich. Nach einer Standardsituation darf man nicht so ein billiges Tor bekommen. Aber die Mannschaft hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben dann gut ins Spiel gefunden und auch ausgeglichen. Ab der 60. Minute ist uns leider schon der Saft ausgegangen. Da war die englische Woche ganz klar zu spüren. Positiv ist, dass wir den Punkt festgehalten haben.“

Die Besten: Raphael Winkelbauer (Torhüter USV Scheiblingkirchen-Warth), Alexander Sinabel (Abwehr USV Scheiblingkirchen-Warth)

Details

