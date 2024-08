SC Retz schlägt SKN St. Pölten Amateure in zwei Akten

Spielberichte

In der Begegnung zwischen den SKN St. Pölten Amateuren und dem SC Retz in der der dritten Runde der 1. Landesliga konnten sich der Sportclub in zwei Akten klar mit 3:0 durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit am Sonntag legten die Gäste den Grundstein für ihren Erfolg und bauten ihre Führung in der zweiten Spielhälfte, die am Dienstagabend ausgetragen wurde, aus.

Erste Halbzeit: Yenigüc schnürt Doppelpack

Das Spiel begann für die Gastgeber denkbar ungünstig. In der 29. Minute ging Retz durch Emirhan Yenigüc in Führung. Die Gäste erhöhten den Druck, und in der 44. Minute war es erneut Yenigüc, der zum 2:0 für den Sportclub traf. Dann musste das Spiel aufgrund eines Unwetters abgebrochen werden um zwei Tage später, am Dienstagabend, fertiggespielt zu werden.

Zwei Tage später geht es bei perfektem Wetter weiter

Am Dienstagabend folgte die Fortsetzung des Spiels in St. Pölten-Stattersdorf, zunächst wurden die restlichen Minuten der ersten Halbzeit gespielt. Mit einem Stand von 0:2 aus Sicht der SKN St. Pölten Amateure wurden ohne weitere Unterbrechung die Seiten gewechselt.

Zweite Halbzeit: SC Retz lässt nichts anbrennen

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Änderungen auf beiden Seiten. Die Jungwölfe versuchten, den Rückstand aufzuholen und zeigten in den ersten Minuten hohes Tempo. In der 57. Minute verpasste Arda Pekin eine große Chance, als sein Schuss knapp am rechten Eck vorbeiging. Valentin Dies hatte in der 62. Minute eine weitere gute Möglichkeit, doch sein Schuss aus 14 Metern ging ebenfalls knapp über das Tor.

Der SC Retz verteidigte geschickt und setzte auf Konter. In der 66. Minute konnte Egon Vuch nur knapp von Torhüter Erik Baranyai-Ulvestad gestoppt werden. Kurz darauf fiel das vermeintliche 3:0 für die Gäste, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht gegeben. Arda Pekin hatte in der 69. Minute erneut eine gute Chance, doch sein Schuss verfehlte das Tor knapp.

In der 70. Minute schien es, als könnten die Gäste das Ergebnis über die Zeit bringen, während die Amateure das Spiel machten, aber die Retzer gefährlicher blieben. Besser als die St. Pöltner machte es Egon Vuch in der 87. Minute mit einem Treffer Marke "Tor des Jahres". Er sah, dass Keeper Baranyai-Ulvestad weit vor seinem Kasten stand und schoss von der Mittellinie einen hohen Ball, der unhaltbar im Netz landete. Damit stand es 3:0 für den SC Retz, was gleichzeitig der Endstand der Partie war.

Schiedsrichter Ak beendete das Spiel nach 93 Minuten, und der SC Retz durfte sich über einen verdienten Sieg freuen. Die SKN St. Pölten Amateure konnten trotz zahlreicher Chancen keinen Treffer erzielen und mussten sich den clever spielenden Gästen geschlagen geben.

1. Landesliga: St. Pölten Amateure : SC Retz - 0:3 (0:2)

