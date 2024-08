SC Retz: Trainer Andreas Haller mit einem Kommentar zum dritten Sieg im dritten Spiel!

Spielberichte

Details Mittwoch, 21. August 2024 12:54

In der 1. NÖ Landesliga musste der SC Retz am Wochenende bei den SKN St. Pölten Juniors antreten. Die Gäste führten am Sonntag bereits 2:0, als der Schiedsrichter knapp vor der Pause die Partie aufgrund eines Gewitters abbrechen musste. Dienstag Abend wurde das Match dann zu Ende gespielt. Die Jungwölfe hatten durchaus auch gute Gelegenheiten, um nochmals für Spannung zu sorgen. Nachdem diese aber vergeben wurden, machte das Auswärtsteam in der Schlussphase mit einem weiteren Treffer alles klar. Trainer Andreas Haller hat sich mit Ligaportal über den Erfolg in zwei Akten unterhalten.

Wie lautet das Fazit nach der Partie?



Andreas Haller: „Wir sind gegen eine spielerisch starke Mannschaft siegreich geblieben. Gerade zu Beginn haben es uns die Hauptstädter schwer gemacht. Es ist uns trotzdem gelungen, die großen Chancen ihrerseits nicht zuzulassen. Wir konnten andererseits vorlegen und in weiterer Folge sogar erhöhen. Dadurch sind wir jetzt dann mit einem Vorsprung gestartet, als die Partie fortgesetzt wurde. Das hat es für den Gegner natürlich schwieriger gemacht. Auch da sind die Burschen wieder gefordert worden, aber mit dem dritten Treffer durch Egon Vuch haben wir den Deckel schließlich doch endgültig draufgemacht.“

Was gibt es zu Emirhan Yenigüc, der doppelt getroffen hat, zu sagen?



Andreas Haller: „Es ist sehr erfreulich, wie man sieht, dass wir ihn an Land ziehen konnten. Das war eine glückliche Fügung. Er hat eine tolle Ausbildung bei Rapid genossen und kennt unsere Spieler Yusuf und Islam Dogan. So ist da eine Tür aufgegangen. Er agiert am Flügel und zeichnet sich dort immer wieder durch gefährliche Aktionen aus. Gleichzeitig verfügt er auch über den für einen Offensivakteur so wichtigen Torriecher. Das hat er in dieser Partie bewiesen, als er jeweils nach einer Hereingabe mit dem ersten Ballkontakt erfolgreich gewesen ist. Er ist ein junger Spieler. Das bedeutet, es wird sicher auch immer wieder Formschwankungen geben. Aber insgesamt sind da sehr spannende Anlagen vorhanden!“

Welches Erfolgsrezept gibt es im Moment?



Andreas Haller: „Im Vergleich zur Saison davor hat es dieses Mal im Sommer weniger Verpflichtungen gegeben. Vorne gibt es zwar schon drei Neuzugänge zu integrieren. Im hinteren Teil der Formation können wir aber größtenteils auf einen funktionierenden Stamm, der sich schon bewiesen hat, bauen. Das erleichtert natürlich einiges. Das Zusammenspiel und die Automatismen können so natürlich wesentlich leichter und schneller perfektioniert werden.“

Was wäre das Kommentar gewesen, wenn jemand vor dem Meisterschaftauftakt behauptet hätte, dass Retz mit drei Siegen startet?



Andreas Haller: „Das hätte ich natürlich sofort genommen. Auf der anderen Seite bin ich vom Start nicht überrascht. Es ist kein Zufall, dass wir so in die Saison gekommen sind. Das beruht auf der konzentrierten Arbeit in der Vorbereitung. Trotzdem würde ich nicht behaupten, dass wir bis dato fehlerfrei aufgetreten sind. Manches läuft schon richtig gut, manches etwas weniger. Insgesamt geht es in die gewünschte Richtung. Das freut mich. Es gilt aber, weiterhin intensiv zu arbeiten.“

