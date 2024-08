Korneuburg erkämpft sich noch ein Remis!

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 11:08

Freitag Abend traf der SC Sparkasse Korneuburg auf die SKN St. Pölten Juniors. Der Erstgenannte durfte sich bislang über einen beinahe perfekten Saisonstart freuen. Sieben Zähler aus drei Partien sprechen Bände. Lediglich zum Auftakt hatte man Punkte liegengelassen, im Anschluss dann zwei Siege gefeiert. Besonders erfreulich war der Derbyerfolg gegen Stockerau. Die Hauptstädter andererseits gingen als klarer Außenseiter in die Partie. Sie konnten in der Saison erst ein Unentschieden ergattern. Obwohl sie dieses Mal besonders stark starteten, reichte es letztlich auch nicht zu mehr. Das Match endete ohne einen Gewinner.

Gäste überraschen

Rund 120 Zuschauer statteten der druckmittel.at-Arena einen Besuch ab. Die lokalen Fans fanden sich gut gelaunt ein. Sie erwarteten nach dem bisher Gesehenen ihrer Jungs den nächsten Dreier. Aber das Auswärtsteam hatte gehörig etwas dagegen und erwischte den Favoriten am falschen Fuß. Rund eine Viertelstunde war gespielt, als die Mannschaft von Coach Tabarrant Abdullah nach einem Ballgewinn perfekt umschaltete. Dorian-Peter Kasparek sprintete in den freien Raum und beförderte den Ball dann am herausgeeilten Torhüter vorbei ins leere Tor. Die Tribüne verstummte. Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Somit mussten die Heimischen einem Rückstand hinterherlaufen. Das entsprach naturgemäß nicht dem Matchplan. In der 36. Minute folgte der nächste Nackenschlag. Nach einem Abwehrfehler war Valentin Dies zur Stelle. Aus kürzester Distanz drückte er die Wuchtel über die Linie. Mehr tat sich vor dem Seitenwechsel nicht mehr. Mit dem Ergebnis pfiff der Referee zur Pause.

Beeindruckendes Comeback

Trainer Michael Augustin war nun gefordert. Er musste seine Jungs aufrichten und ihnen Selbstvertrauen einimpfen. Kein einfaches Unterfangen nach dem bisherigen Spielverlauf. Aber scheinbar hatte er die richtigen Worte gefunden. Die Hausherren kehrten bis in die Zehenspitzen motiviert auf den Rasen zurück. Und nun lief es ganz nach ihrem Geschmack. Zunächst verkürzte Lorenz Grabovac. Nach einem Abpraller zögerte er nicht und netzte eiskalt. Zu diesem Zeitpunkt war noch rund eine halbe Stunde zu spielen. Die Heimischen erhöhten weiter den Druck. Gute Möglichkeiten sind die logische Folge gewesen. Und sie belohnten sich tatsächlich für ihre Bemühungen. In der 80. Minute egalisierte Armin Mujakic per Kopf den Rückstand. Die Zuschauer jubelten. Mit dem Schwung und den Heimfans im Rücken sollte jetzt vielleicht sogar noch der Dreier drin sein. Sie probierten und rannten an. Der Siegtreffer ging sich aber nicht mehr aus. Nach dem Schlusspfiff freuten sich die Korneuburger Verantwortlichen über die tolle Moral des Teams. Diese ermöglichte den Punkt, wodurch man auch weiter ohne Niederlage in der Meisterschaft bleibt.

Stimme zum Spiel

Michael Augustin (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Natürlich hatten wir uns mehr erwartet. Aber der Spielverlauf war leider nicht zu unseren Gunsten. Daher möchte ich der Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Wir hatten dann sogar noch die Chancen auf den Sieg. Leider ist es sich nicht mehr ausgegangen.“

Die Besten: Zvonimir Ziger (Abwehr SC Sparkasse Korneuburg), Lorenz Grabovac (Mittelfeld SC Sparkasse Korneuburg)

Details

