Tolle Schremser Mentalität sorgt noch für einen Punkt im Derby!

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 11:53

Der SC Zwettl empfing Freitag Abend den ASV EATON Schrems. Im Waldviertel fieberte man schon die ganze Woche dem Hit entgegen. Die Erstgenannten hatten ihre erste Heimpartie in der Saison mit 3:0 gewonnen. Daran wollte das Team nun unbedingt anknüpfen. Die Gäste andererseits kassierten zuletzt gegen Retz und Korneuburg zwei schmerzhafte Niederlagen. Daher war dringend Wiedergutmachung angesagt. Für einen Sieg reichte es am Ende nicht. Aber das Auswärtsteam fightete äußerst eindrucksvoll zurück und sicherte sich so tatsächlich noch ein Remis.

Optimaler Start der Hausherren

Rund 850 Zuschauer statteten der Waldviertler Sparkasse Arena einen Besuch ab. Er herrschte eine tolle Atmosphäre und alle freuten sich auf ein Fußballfest. Die Hausherren wollten liefern und ihre Fans von Anfang an mit ins Boot holen. Dementsprechend starteten sie. Es dauerte gerade mal neun Minuten, bis sie in Front gingen. Paradestürmer Marek Szotkowski schlug zu! Und wie! Nach einer Hereingabe von der rechten Seite zog er per Dropkick ab und das Runde schlug im Eckigen ein. Unhaltbar! Die Tribüne bebte. Das Team von Trainer Christoph Pomassl agierte hungrig und setzte direkt nach. Der Torschütze zum 1:0 sorgte für einen Doppelschlag. Gleich darauf vollendete der Tscheche nämlich einen wunderschön vorgetragenen Angriff aus kürzester Distanz. Obwohl das Match im Anschluss ein bisschen einschlief, hatte Zwettl durchaus auch gute Gelegenheiten auf den dritten Treffer. Diese wurden aber liegengelassen. Plötzlich meldete sich Schrems direkt vor dem Pausenpfiff zurück. Torjäger Nikola Asceric verkürzte nach einem Freistoß per Kopf. Somit war wieder für Spannung gesorgt. Dann ging es in die Kabinen.

Ausgleich fällt

Nach dem Wiederanpfiff kehrten beide Teams topmotiviert zurück. Die Atmosphäre ließ nichts anderes zu! Zunächst vergaben die Hausherren eine gute Möglichkeit. Dann aber sorgte das Auswärtsteam tatsächlich für den Ausgleich. Und erneut war der Goalgetter der Gäste, der schon für den Anschlusstreffer gesorgt hatte, zur Stelle. Der Serbe bugsierte eine halbe Stunde vor dem Ende eine punktgenaue Flanke aus kürzester Distanz über die Torlinie. Er und seine Teamkameraden jubelten ausgiebig. Völlig zurecht. Somit hatten sie einen Rückstand von zwei Toren endgültig egalisiert. Jetzt schien wieder alles möglich. Das Momentum war auf ihrer Seite und das merkte man in dieser Phase. Die Schremser verabsäumten es da aber, eine ihrer im Ansatz gefährlichen Chancen bis zum Ende fertigzuspielen. Es dauerte etwas, bis die Heimischen das Spiel wieder etwas besser unter Kontrolle bringen konnten. Für das letzte Highlight sorgte Andreas Fuger, der in der Nachspielzeit für ein Foul an einen Zwettler Rot sah. Dann war Schluss. Ein äußerst spannendes Derby endete somit ohne Sieger.

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

„Tolle Mentalität der Mannschaft! Es freut mich, wie die Jungs zurückgefightet haben. Nach den fehlenden Erfolgserlebnissen ist das nicht selbstverständlich. Man merkt einfach, dass wir einen großen Umbruch hatten. Umso wichtiger ist, dass unser neuer Stürmer scheinbar keine Eingewöhnungszeit benötigt und sofort funktioniert. Der Punkt gibt uns Auftrieb für die nächsten Runden!“

Die Besten: Alexander Ruso (Tor ASV EATON Schrems), Nikola Asceric (Sturm ASV EATON Schrems)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.