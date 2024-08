Ardagger ballert sich zum ersten Dreier!

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 12:22

Freitag Abend ging das Duell SG Ardagger Viehdorf gegen SG Ortmann/Oed-Waldegg über die Bühne. Zwei bis dato sieglose Teams standen sich somit gegenüber. Der Erstgenannte hatte aber am letzten Spieltag eine durchaus starke Leistung geboten und so bei Kilb immerhin ein Unentschieden entführt. Die Gäste andererseits waren nach einem offenen Schlagabtausch zu Hause gegen St. Peter/Au als unglücklicher Verlierer vom Feld gegangen. Letztendlich konnten sie auch nun keinen Punkt ergattern. Die Hausherren setzten sich am Ende klar mit 4:0 durch.

Heimische gehen mit Führung in Pause

Ungefähr 250 Zuschauer bevölkerten den Sportplatz. Beim ersten Auftritt ihrer Jungs vor eigenem Publikum mussten sich die lokalen Anhänger mit einem Remis zufriedengeben. Daher fieberte man jetzt umso mehr einem vollen Erfolg entgegen. Und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis sie das erste Mal auf der Tribüne jubeln durften. Bereits in der 20. Minute brachte Stefan Trunic seine Farben in Front. Wie so oft im modernen Fußball sollte ein Standard der Dosenöffner sein. Nach einem Freistoß war der Serbe zur Stelle und nickte ein. Die Gastgeber bogen damit auf die Siegerstraße ab. Sie verpassten es aber zunächst, direkt nachzusetzen. Das Auswärtsteam warf alles rein und verhinderte so weitere Gegentreffer. Nach einer halben Stunde kam die Auswärtsmannschaft dann generell besser in die Partie rein und traute sich auch offensiv mehr zu. Man versuchte, den Druck zu erhöhen. Mehr als im Ansatz gefährliche Szenen schauten aber nicht raus. Mit dem Stand von 1:0 ging es schließlich in die Kabinen.

Hausherren nützen Überzahl konsequent

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit wird die Niederlage der SG Ortmann/Oed-Waldegg eingeläutet. Es waren gerade mal ein paar Minuten vergangen, als Christopher Klauser für ein Foul direkt Rot sah. Und als Draufgabe wurde Yasin Adigüzel nur Momente später nach Kritik und Gelb-Rot ebenfalls vom Platz gestellt. Das konnten die Gäste natürlich nicht verkraften. Von nun an war endgültig ein Rückzugsgefecht angesagt. Die Heimischen machten das in der Folge sehr clever und agierten nun sehr dominant. Wenig überraschend fielen weitere Treffer. Zunächst erhöhte eine Viertelstunde vor dem Ende Jonas Killinger nach einer Kopfballverlängerung. In der 89. Minute netzte Blaz Udovcic. Und für den Schlusspunkt sorgte Kilian Hehenberger, indem er einen Abpraller verwertete. Dann pfiff der Referee schließlich mit dem Resultat von 4:0 ab. Die SG Ardagger Viehdorf konnte den ersten Dreier der Saison bejubeln. Und tat dies auch voller Leidenschaft mit ihren Fans.

Stimme zum Spiel

Florian Zellhofer (Trainer SG Ardagger Viehdorf):

„Wichtig für das Selbstvertrauen! Das wird dafür sorgen, dass die Mannschaft noch schneller zusammenwächst. Die Burschen haben die numerische Überlegenheit intelligent ausgespielt. Wir können zufrieden sein.“

Der Beste: Jonas Killinger (Verteidigung SG Ardagger Viehdorf)

Details

