Retz verteidigt makellose Bilanz!

Samstag Abend ging das Duell SC Retz gegen SCU-GLD Kilb über die Bühne. Der Erstgenannte durfte sich über einen wahren Traumstart in der Meisterschaft freuen. In drei Spielen verließ man ebenso oft als Sieger den Rasen. Herausragend war dabei der Kantersieg gegen Schrems, den Vizemeister der letzten Saison. Auch die Gäste hatten vor der Partie bereits starke sieben Punkte am Konto. Nun kassierten sie die erste Niederlage. Die Hausherren setzten sich in einem spannenden Match am Ende knapp mit 2:1 durch.

Remis vor dem Seitenwechsel

In etwa 620 Zuschauer motivierten sich, bei den hitzigen Temperaturen doch den Sportplatz aufzusuchen. Bei den bisherigen Ergebnissen ihrer Burschen wollten die lokalen Fans unbedingt dabei sein, wenn um eine Prolongation der Serie gekämpft wird. Und die Heimischen legten gleich imposant los. Bereits nach wenigen Sekunden kreierten sie eine tolle Chance. Der erfolgreiche Abschluss blieb ihnen aus ihrer Sicht leider verwehrt. In Führung gingen sie trotzdem. In der 36. Minute war es soweit. Fatlum Kreka war nach einem abgefälschten Zuspiel per Kopf zur Stelle. Überlegt verwertete er. Das Auswärtsteam zeigte sich aber nicht geschockt und hatte sehr schnell die richtige Antwort parat. Noch vor der Pause entschied der Referee auf Elfmeter für die Kilber. Julian Falkensteiner ließ sich nicht zweimal bitten und sorgte für den Ausgleich. Dann ging es in die Kabinen.

Erneute Führung hält

Die zweite Hälfte begann so quasi wieder bei Null. Die Gäste agierten vor allem defensiv sehr stark. Sie warfen alles rein. Sie wussten, dass sie nur so gegen die in der Offensive so gefährlichen Retzer bestehen können. Die notwendigen Meter wurden zurückgelegt und man scheute keinen Zweikampf. Die Folge war, dass die Hausherren tatsächlich im Ansatz gute Gelegenheiten nicht erfolgreich zu Ende spielen konnten. Rund eine Viertelstunde vor Schluss gingen sie aber doch ein weiteres Mal in Führung. Es gab wieder einen Strafstoß. Nun aber für die Heimischen. Christopher Ledineg übernahm Verantwortung und netzte. Mittlerweile war die Partie ganz schön emotional und hitzig. Milan Vukovic, Trainer des Auswärtsteams, sah wegen Kritik Gelb und wurde wegen desselben Vergehens in der Nachspielzeit dann sogar ausgeschlossen. Das sollte das letzte Highlight sein. Dann pfiff der Schiedsrichter ab. Der SC Retz siegte erneut und hält nach vier Runden bei extrem starken zwölf Punkten. Mit so einer Bilanz lächelt man natürlich von der Tabellenspitze.

Stimme zum Spiel

Werner Mischling (Sektionsleiter SC Retz):

„Die Zuschauer haben ein aufregendes Duell gesehen. Auf einem hohen Niveau. Der Kontrahent hat es uns richtig schwer gemacht. Letztlich denke ich, dass wir aber doch um die Spur besser waren. Von dem her ist der Erfolg durchaus verdient!“

Der Beste: David Krska (Mittelfeld SC Retz)

