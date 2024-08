Langenrohr zündet Offensivfeuerwerk!

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 23:00

Sonntag Mittag trafen der SV Langenrohr und die SG Rohrbach/St. Veit aufeinander. Nach einem Dreier zum Saisonauftakt blieb der Erstgenannte zuletzt zwei Partien punktelos. Bei Aufsteiger Ybbs war man überhaupt mit 1:4 unter die Räder gekommen. Das hatte gehörig geschmerzt. Nun wollte der Verein unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurück. Gegen die bis dato sieglosen Gäste standen die Chancen gut. Das Vorhaben ging dann auch eindrucksvoll auf, da vor allem das Angriffsspiel überzeugte. Letztlich wurde das Spiel ganz klar gewonnen.

Hausherren drehen Rückstand

In etwa 220 Zuschauer verfolgten das Match live vor Ort. Der Beginn verlief ganz und gar nicht nach dem Geschmack der lokalen Fans. Bereits in der siebenten Minute entschied der Referee auf Elfmeter für das Auswärtsteam. Patrik Chrenko bedankte sich artig und verwertete. Im Anschluss hatten die Heimischen Glück, nicht noch höher in Rückstand zu geraten. Die Stange sprang rettend ein. Dann aber wendete sich das Blatt und die Langenrohrer übernahmen die Initiative. Noch vor Ablauf der ersten halben Stunde leistete Stefan Nestler eine tolle Vorarbeit für Bojan Plisnic. Der beförderte die Kugel final über die Linie. Gleich darauf traf der Assistgeber von soeben. Und schließlich netzte auch noch Alexander Kleczkowski, der einen Angriff über die Seite erfolgreich abschloss. Dann ging es in die Pause.

Beeindruckender Torhunger

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste gefordert. Um hier tatsächlich noch etwas mitzunehmen, musste nun ein anderes Auftreten her. Viel zu leicht hatte man es dem Gegner bisher gemacht. Es dauerte bis zur 60. Minute, bis die Hausherren dann aber doch wieder den Trefferreigen eröffneten. Stefan Nestler vollendete seinen Doppelpack. Dann war das Auswärtsteam nochmals dran. Mit einem hohen Zuspiel in die Tiefe wurde Patrik Chrenko perfekt in Szene gesetzt. Auch er traf zum zweiten Mal. Es blieb aber nur bei diesem kurzen Lebenszeichen der Gäste. Jetzt waren nochmals die Heimischen dran. Zuerst traf Tobias Eggenfellner. Der Neuzugang durfte sich bereits über seinen dritten Meisterschaftstreffer freuen. Für den Schlusspunkt sorgte Anis Balti. Dann beendete der Referee die Partie. Langenrohr kehrte wieder auf die Siegerstraße zurück. Vor allem offensiv war das schon sehr überzeugend.

Stimme zum Spiel

Anton Resch (Sektionsleiter SV Langenrohr):

„Nach den beiden Niederlagen zuletzt war eine Reaktion notwendig. Von dem her hat mir der Beginn nicht gefallen. Der Stangenschuss hielt uns im Spiel. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen. Und tatsächlich ist dann offensiv heute sehr viel zusammengelaufen. Schön, dass unseren Fans heute was geboten wurde und sie am Ende einen klaren Sieg bejubeln durften!“

Der Beste: Stefan Nestler (Angriff SV Langenrohr)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.