Alle Neune! Fortuna Wiener Neustadt fegt Schrems vom Platz

Spielberichte

Details Freitag, 30. August 2024 22:28

Der SC Fortuna Wiener Neustadt hat den ASV Schrems in einer einseitigen Partie in der 1. Landesliga mit 9:1 besiegt. Bereits zur Halbzeit führte die Fortuna mit 4:0 und baute die Führung in der zweiten Hälfte aus. Fortuna Wiener Neustadt zeigte sich von Beginn an dominant und nutzte die Fehler der Schremser Defensive eiskalt aus.

Einseitige erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der dritten Minute ging Wiener Neustadt durch Christopher Tvrdy mit 1:0 in Führung. Ein gut platzierter Kopfball nach einer Flanke von Jacob Paul ließ dem Schremser Torhüter Alexander Ruso keine Chance. Die Gäste setzten ihr dominantes Spiel fort und erhöhten in der 13. Minute durch Max Sax auf 2:0. Sax nutzte einen haarsträubenden Fehlpass der Schremser und schob den Ball überlegt ins untere Eck.

In der 15. Minute war es wieder so weit: Ein Pass von Sax fand Christopher Tvrdy, der problemlos zum 3:0 einschob. Die Schremser Defensive wirkte völlig überfordert und ließ den Gästen zu viel Raum. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 37. Minute, sorgte Eray Mehmedali für das 4:0. Ein schneller Konter über Sax, der Mehmedali bediente, führte zu einem Schuss, der unhaltbar abgefälscht wurde und im Netz landete.

Fortuna bleibt dominant

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete: Fortuna Wiener Neustadt machte weiter Druck und erzielte in der 49. Minute das 5:0 durch Jacob Paul. Ein flacher Pass von Marlovics fand Paul im Strafraum, der eiskalt abschloss. Die Schremser fanden keine Mittel, um die Angriffswellen der Gäste zu stoppen. In der 59. Minute erhöhte Besnik Murseli auf 6:0, nachdem er nach einem Lupfer von Mehmedali den Torwart ausspielte und ins leere Tor traf.

Das Unheil für den ASV Schrems ging weiter. In der 65. Minute verwandelte Philipp Reinisch einen Elfmeter sicher zum 7:0. Nur zwei Minuten später erzielte Reinisch nach einem Doppelpass mit Meitz das 8:0. Die Schremser hatten in dieser Phase des Spiels nichts mehr entgegenzusetzen und mussten einen weiteren Treffer hinnehmen. Reinisch vollendete in der 77. Minute seinen Dreierpack, als er nach uneigennütziger Vorarbeit von Murseli den Ball unter die Latte knallte.

In der 88. Minute gab der ASV Schrems ein Lebenszeichen: Nikola Asceric erzielte nach Vorarbeit von Jurdik das 1:9. Jurdik spielte den Ball ins Zentrum, wo Asceric eiskalt verwertete. Doch dieser Treffer war nur noch Ergebniskosmetik. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 9:1-Endstand für Fortuna Wiener Neustadt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik (23544 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.