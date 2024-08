SK Korneuburg feiert in Kilb 5:1-Kantersieg

Spielberichte

Im Aufeinandertreffen der 5. Runde der 1. Landesliga setzte sich der SK Korneuburg mit einem deutlichen 5:1-Sieg beim SCU-GLD Kilb durch. Die Gäste dominierten die erste Halbzeit und gingen mit einem komfortablen 4:0-Vorsprung in die Pause. In der zweiten Halbzeit ließ Korneuburg nichts anbrennen und sicherte sich den verdienten Sieg.

Bärenstarke erste Halbzeit der Gäste

Von Beginn an zeigte der SK Korneuburg seine Offensivqualitäten. In der 19. Minute gelang Lorenz Grabovac das 1:0 für die Gäste. Nach einer präzisen Flanke von Attila Erel setzte sich Grabovac im Luftduell durch und köpfte ins rechte Eck. Die Korneuburger blieben weiterhin am Drücker und bauten ihre Führung in der 28. Minute aus. Sinan Kesimal erzielte das 2:0, nachdem er einen Querpass von Lorenz Grabovac erlief und den Ball ins Netz beförderte.

Nur wenige Minuten später war es erneut Sinan Kesimal, der die Führung für Korneuburg auf 3:0 erhöhte. David Rajkovic setzte Sinan Kesimal in Szene, der seinen Gegenspieler überlief und den Ball am Torhüter vorbei ins lange Eck schob. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Lorenz Grabovac nach einer Flanke von Hayat Wakilzadeh auf 4:0. Mit dieser komfortablen Führung im Rücken gingen die Korneuburger in die Halbzeit.

Vergeblicher Kampf der Kilber in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause versuchte Kilb, das Blatt zu wenden, wechselte zur Halbzeit fünf Mal und setzte die Gäste sofort gehörig unter Druck. Dies zahlte sich in der 49. Minute aus, als Felix Bass den Anschlusstreffer zum 1:4 erzielte. Doch die Freude über das Tor währte nicht lange, da die Kilber in der 58. Minute eine Gelb-Rote Karte für Marc Vorderbrunner hinnehmen mussten, was ihre Aufholjagd erheblich erschwerte.

Trotz des Rückschlags kämpften die Gastgeber auch in Unterzahl ambitioniert weiter. In der 64. Minute verpasste Marcel Moschinger eine gute Gelegenheit, als er den Ball nach einer Flanke volley nahm, jedoch das Tor knapp verfehlte.

Den Schlusspunkt setzte Korneuburg in der 81. Minute. Sasha Diakiese drang links in den Strafraum ein, verlor zunächst den Ball, eroberte ihn jedoch zurück und legte quer zu Julian Küssler, der den Ball ins rechte Eck schob und damit den 5:1-Endstand herstellte. Dieses Tor brachte wieder Ruhe ins Spiel, nachdem es zuvor sehr emotional zugegangen war. Danach hatte Florian Binder in der 83. Minute noch eine gute Möglichkeit für Kilb, doch sein Schuss wurde zur Ecke abgeblockt, die letztlich nichts einbrachte.

Nach 91 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie mit einem Endstand von 5:1 zugunsten des SK Korneuburg. Die Gäste konnten somit einen souveränen Sieg einfahren, während der SCU-GLD Kilb sich trotz einer kämpferischen zweiten Halbzeit geschlagen geben musste.

Aufstellungen:

SCU Kilb: Moritz Herbst (HZ. Florian Kraft) - Benjamin Hochauer (HZ. Simon Staudinger), Julian Falkensteiner, Elias Burger (HZ. Patrick Springer), Marc Vorderbrunner, Pascal Hackl - Marcel Zuser (K/HZ. Felix Bass), Manuel Hoppi, Marcel Moschinger, Florian Binder - Eron Terziu (HZ. Michael Ehribauer)

Ersatzspieler: Florian Kraft, Patrick Springer, Simon Staudinger, Michael Ehribauer, Felix Bass, Kilian Tod

Trainer: Martin Luger

Korneuburg: Michael Stöckl - Ajdin Lubenovic (60. Julian Küssler), Mustafa Yavuz (75. Vedad Cosic), Sinan Kesimal, Atilla Erel (60. Sasha Diakiese), Emanuel Thoma (K), Zvonimir Ziger - Hayat Wakilzadeh (75. Emir Mönün), David Rajkovic (84. Ante Dumancic), Lorenz Grabovac - Armin Mujakic

Ersatzspieler: David Gschwendt, Vedad Cosic, Sasha Diakiese, Emir Mönün, Julian Küssler, Ante Dumancic

Trainer: Michael Augustin

Tore:

0:1 Lorenz Grabovac (19.), 0:2 Sinan Kesimal (28.), 0:3 Sinan Kesimal (36.), 0:4 Lorenz Grabovac (38.), 1:4 Felix Bass (49.), 1:5 Julian Küssler.

Gelbe Karten:

Marc Vorderbrunner (33./Unsportl.), Manuel Hoppi (74./Unsportl.), Pascal Hackl (86./Foul) bzw. Sinan Kesimal (27./Foul), Hayat Wakilzadeh (44./Foul), Attila Erel (60./Unsportl.), Emanuel Thoma (63./Unsportl.), Mustafa Yavuz (81./Unsportl.)

Gelb-Rote Karte:

Marc Vorderbrunner (58./Unsportl.)

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (32580 Bonuspunkte)

1. Landesliga: Kilb : Korneuburg - 1:5 (0:4)

81 Julian Küssler 1:5

49 Felix Bass 1:4

38 Lorenz Grabovac 0:4

36 Sinan Kesimal 0:3

28 Sinan Kesimal 0:2

19 Lorenz Grabovac 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.