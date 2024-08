Retz bleibt auch nach fünf Runden ohne Punkteverlust!

Spielberichte

Freitag Abend trafen die SG Ortmann/Oed-Waldegg und der SC Retz aufeinander. Die Ausgangssituation hätte eindeutiger nicht sein können. Die Gäste reisten als ganz klarer Favorit an. Nach vier Spieltagen durften sie sich über das eingefahrene Maximum von zwölf Zählern freuen. Vor allem die Offensive hatte bis dato vollends überzeugt und fleißig getroffen. So sollte es weitergehen. Die Gastgeber hatten naturgemäß andere Pläne. Man wollte unbedingt die nächste Niederlage vermeiden und im Optimalfall den ersten Sieg der Saison realisieren. Daraus wurde nichts. Das Auswärtsteam setzt sich schließlich ohne Gegentor durch.

Favorit bereits zur Pause vorne

Rund 150 Zuschauer suchten den Sportplatz auf. Beim letzten Spiel auf eigenem Rasen hatten die heimischen Anhänger in einem offenen Schlagabtausch ein 3:4 ihrer Jungs zu Gesicht bekommen. In der vergangenen Runde war die Mannschaft bei Ardagger überhaupt ohne Chance geblieben und unter die Räder gekommen. Die lokalen Fans spürten ganz klar, dass sie nun gebraucht wurden, um die Burschen wieder aufzurichten. Es sollte aber die wohl im Moment schwerstmögliche Aufgabe warten. Dazu kam noch, dass die Hausherren mit enormen Personalproblemen zu kämpfen hatten. Die Startaufstellung und die Besetzung der Ersatzbank machten dies ganz offensichtlich. Der Außenseiter fokussierte sich daher von Beginn weg auf die defensive Stabilität. Das klappte zunächst auch ganz gut. Die großen Chancen der Retzer wurden verhindert. Nach einer halben Stunde war es dann aber doch soweit und der Tabellenführer ging in Führung. David Krska bugsierte eine mustergültige Flanke über die Linie. Mit diesem Ergebnis pfiff der Referee dann auch zur Pause.

Gäste machen den Sack zu

Im zweiten Durchgang änderte sich am Spielcharakter wenig. Die Auswärtsmannschaft dominierte und suchte die Lücken. Die SG Ortmann/Oed-Waldegg stemmte sich dagegen und rief die Grundtugenden wie Einsatz und Laufbereitschaft ab. Dazu versuchte man, Nadelstiche zu setzen. Diese hielten sich aber echt sehr in Grenzen. Und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das angereiste Team erhöhen sollte. Zu Beginn der letzten Viertelstunde trat genau das dann tatsächlich ein. Islam Dogan krönte sein Comeback mit einem Treffer. Der Stürmer hatte die letzten Wochen verletzt gefehlt. Jetzt zeigte er gleich wieder, dass ihm sein Riecher für gefährliche Situationen nicht abhandengekommen ist. Aus kürzester Distanz drückte er die Wuchtel über die Linie. Das war die endgültige Vorentscheidung. Den Heimischen fehlte die Power, um da vielleicht doch nochmals zurückzukommen. Beinahe hätte der Schütze von eben sogar noch ein weiteres Mal genetzt, der Ball klatschte aber nur an die Stange. Dann war Schluss. Retz hatte sich souverän durchgesetzt und wird auch nach diesem Spieltag weiterhin von der Tabellenspitze lachen.

Stimme zum Spiel

Werner Mischling (Sektionsleiter SC Retz):

„Es war Geduld gefragt. Im Prinzip sind wir gegen zwei Fünferketten angelaufen. Aber die Burschen haben clever agiert und auf die Chancen gewartet. Die Topposition in der Meisterschaft ist eine schöne Momentaufnahme. Wir alle wissen, wie schnell es im Fußball gehen kann. Von dem her werden wir unsere harte Arbeit fortsetzen. Aber man muss schon sagen, dass wir im Moment richtig gut drauf sind. Das zeigt die Serie.“

Die Besten: Yusuf Dogan (Abwehr SC Retz), Islam Dogan (Angriff SC Retz)

