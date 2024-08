SC Fortuna Wiener Neustadt: Trainer Christoph Stifter über den bombastischen Auftritt seiner Jungs!

Spielberichte

Der SC Fortuna Wiener Neustadt feierte in der 5. Runde einen außergewöhnlichen Sieg bei ASV EATON Schrems. Nach Ablauf der Spielzeit wies die Anzeigetafel ein 1:9 aus. Das Ergebnis lässt den Sportfan mehr an Eishockey als an Fußball denken. Bemerkenswert und nicht alltäglich! Bereits zur Pause führte der ehemalige Bundesligist ganz klar, nachdem man vier Treffer erzielte hatte. Am Ende sorgte dann Philipp Reinisch noch für ein weiteres Highlight, als er nach seiner Einwechslung in nur einer halben Stunde einen Hattrick erzielte. Wenig überraschend zeigt sich Trainer Christoph Stifter im Interview mit Ligaportal äußerst zufrieden.

Wie fällt das Fazit nach der unglaublichen Partie aus?



Christoph Stifter: „Wir freuen uns über einen tollen Auftritt. Da jetzt noch irgendetwas zu bekritteln, wäre ziemlich arrogant. Es ist so gut wie alles aufgegangen. Und bei so einem Ergebnis gibt es auch keinen Grund, nach irgendwelchen Fehlern mit der Lupe zu suchen. Die Mannschaft lieferte eine wirklich starke Performance. Wir haben uns durch die Heimniederlage gegen Stockerau nicht aus der Ruhe bringen lassen. Für mich ist das eine Topmannschaft. Und das muss man dann auch mal akzeptieren, wenn für den Gegner alles aufgeht. Von dem her sind wir unter der Woche ruhig geblieben und konnten das richtig einordnen. Wir vertrauten auf unsere Stärken und die Burschen haben eine beeindruckende Antwort parat gehabt.“

Wie war so ein Ergebnis möglich?



Christoph Stifter: „Natürlich war der Auftakt optimal. Und dann hat mein Team immer weiter nachgesetzt. Bereits in der Saisonvorbereitung ist da bei einem Teambuilding-Event mal angesprochen worden, dass wir uns da zum Beispiel an Red Bull Salzburg orientieren und dem Gegner auch bei einer klaren Führung keine Möglichkeit zum Durchatmen geben wollen. Man hat so die Chance, kräftig Selbstvertrauen für das Offensivspiel zu gewinnen. Das setzten die Burschen dann perfekt um. Die Tore waren die Folge davon.“

Wer ist der Akteur des Spiels?



Christoph Stifter: „Da möchte ich mich nicht festlegen. Ich kann im Moment auf einen starken Stamm zurückgreifen. Und gleichzeitig verfüge ich auch über spannende Alternativen auf der Bank. Besnik Murseli hat nach seiner Einwechslung getroffen. So wie auch Philipp Reinisch, der in einer halben Stunde dreimal netzte. Von dem her freue ich mich aktuell über den ausgewogenen Kader und die mannschaftlich geschlossene Leistung.“

Wie fällt der Ausblick auf die kommenden Spieltage aus?



Christoph Stifter: „Wir haben jetzt unter der Woche den Nachtrag gegen Ybbs und dann geht es nächsten Samstag gegen die St. Pölten Juniors. Wir möchten den Schwung in dieses Heimspieldoppel mitnehmen. Man sieht, wie hart vorne die Konkurrenz ist. Retz und Korneuburg zum Beispiel machen das schon richtig gut. Von dem her müssen wir kräftig punkten, wenn wir da dranbleiben wollen.“

