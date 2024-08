SC Sparkasse Korneuburg: Trainer Michael Augustin zeigt sich nach dem Kantersieg bei Kilb hocherfreut!

Spielberichte

Der SC Sparkasse Korneuburg trat in der aktuellen Runde auswärts bei SCU-GLD Kilb an. Üblicherweise ist es eine der schwersten Aufgaben in der 1. NÖ Landesliga, dort aufzulaufen. Die Gäste starteten aber wie die Feuerwehr und lagen tatsächlich zur Pause bereits mit vier Toren Differenz voran. Dieser unglaubliche Auftakt war natürlich der Schlüssel zum Erfolg. In der zweiten Hälfte verkürzten die Heimischen zunächst, ehe der Tabellenzweite für den Endstand von 1:5 sorgte. Trainer Michael Augustin hat sich mit Ligaportal über den beeindruckenden Auftritt seiner Jungs unterhalten.

Wie fällt das Fazit nach der Partie aus?

Michael Augustin: „Der komplette Verein ist glücklich! Wir sind top in die Partie hineingekommen. Vor dem Seitenwechsel hatten wir eine beinahe hundertprozentige Chancenverwertung. Im Gegensatz zur letzten Woche, wo wir doch ein bisschen haderten. Da wurden zu viele Chancen vergeben. Trotzdem sind wir ja in der Lage gewesen, gegen die St. Pölten Juniors nach einem 0:2 zumindest noch ein Remis zu retten. Die Aufholjagd hat der Mannschaft Auftrieb gegeben. Den Schwung konnten wir mitnehmen. Nach der Pause verkürzten die Kilber zunächst. Mit dem Ausschluss auf ihrer Seite war der Käse dann aber endgültig gegessen. Da weiß ich, dass sich die Burschen das dann nicht mehr nehmen lassen. Und mit einer der Konterchancen wurde die Führung dann sogar noch ausgebaut.“

Wie ist so eine erste Hälfte möglich?

Michael Augustin: „Letztes Jahr konnte der Verein nur einen Punkt in den direkten Duellen einfahren. Von dem her waren die Jungs bis in die Zehenspitzen motiviert. Das haben sie am Rasen gezeigt. Und nach jedem Treffer ist weiter nachgesetzt worden. In Kombination mit der bereits angesprochenen Effektivität war es möglich, unser Torkonto ordentlich aufzufüllen“

Flügelspieler Sinan Kesimal, der zweimal getroffen hat, ist bereits die gewünschte Verstärkung?

Michael Augustin: „Wir sind froh, ihn im Team zu haben. Seine angestammte Position in der Vergangenheit war ja eher in der Verteidigung. Aufgrund seiner Unbekümmertheit finde ich, dass er weiter vorne besser aufgehoben ist. Immer wieder schaltet er sich sehr gefährlich im Offensivspiel ein und geht in die Tiefe. Gleichzeitig hat er aufgrund seiner Erfahrungen weiter hinten aber auch die Fähigkeiten, defensiv mitzuhelfen. “

Was zeichnet die Korneuburger Offensive derzeit aus?

Michael Augustin: „Wir wissen, dass wir im Angriffsspiel über eine tolle Qualität verfügen. Spieler wie Julian Küssler, Armin Mujakic oder Lorenz Grabovac sind letztes Jahr schon für uns aufgelaufen. Da hat es also bereits eine gute Basis gegeben. Und mittlerweile wurde das Zusammenspiel noch weiter perfektioniert.“

Wer war der Akteur des Spiels?

Michael Augustin: „Zum einen Doppeltorschütze. Das versteht sich von selbst. Und im zentralen Mittelfeld hat vor allem Ajdin Lubenovic eine ganz starke Leistung abgerufen. Die Ruhe am Ball und seine Passqualität haben uns richtig gut getan.“

