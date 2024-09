Aufsteiger Stockerau stürmt immer weiter nach oben!

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 10:53

Samstag Abend duellierten sich der SV Stockerau und der SV Langenrohr. Die Erstgenannten sind mittlerweile gut in der Liga angekommen. Herausragend war letzte Woche der 4:0 Kantersieg beim ehemaligen Bundesligisten Wr. Neustadt. Der zweite Sieg in Folge, vor allem die Art und Weise, hatte die Verantwortlichen im Vorfeld dieser Heimpartie sehr positiv gestimmt. Die Gäste gingen ebenfalls mit viel Selbstvertrauen in das Spiel. Sie hatten zuletzt der SG Rohrbach/St. Veit eine gehörige Klatsche verpasst. Auch nun traten sie sehr mutig auf, mussten sich aber letztlich doch nach einer aufregenden Partie knapp geschlagen geben.

Auswärtsteam führt zur Pause

In etwa 280 Zuschauer suchten das Stadion Alte Au auf. Sie hatten Bock auf den spektakulären Fußball, den ihre Jungs in den vergangenen beiden Runden an den Tag gelegt hatten. Da wurden sechs Punkte eingefahren. Und das Torverhältnis lautete 8:1. Daran sollte unbedingt angeknüpft werden. Die Anwesenden bekamen ein Match zu sehen, in dem beide Mannschaften mit offenem Visier spielten. Es ging hin und her. Für den ambitionierten Auftritt belohnten sich zunächst die Langenrohrer. Eine halbe Stunde war vergangen, als sie einen sehenswerten Angriff perfekt zu Ende spielten. Der Ball lief über mehrere Stationen auf der rechten Seite und landete dann schließlich nach einem Zuspiel bei Stefan Nestler. Der blieb trotz der heißen Temperaturen äußerst cool und lupfte die Wuchtel über den herausgeeilten Goalie. Das war ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Hausherren. Mehr tat sich vor der Pause nicht. Mit dem knappen Rückstand für die Truppe von Trainer Andreas Ogris ging es in die Kabinen.

Heimische drehen Partie spektakulär

Nach Wiederanpfiff kehrten die Gastgeber topmotiviert auf den Rasen zurück. Wie aufgezuckert machten sie von Beginn weg Druck. Die logische Folge war der sofortige Ausgleich. Julian Velisek stieg nach einer idealen Flanke empor und köpfte das Runde ins Eckige. Die Tribüne bebte. Angetrieben von der tollen Stimmung agierte der Aufsteiger weiter sehr aggressiv. Und in der 57. Minute ging man dann tatsächlich sogar in Führung. Der Schütze von soeben nickte erneut ein. Dieses Mal vollendete er einen perfekt getretenen Eckball. Langenrohr aber gab sich nicht geschlagen. Das Auswärtsteam hatte sehr schnell die richtige Antwort parat und zeigte dabei, dass es ebenfalls Standards sehr effektiv einsetzen kann. Stefan Nestler trat zu einem Freistoß knapp außerhalb des Sechzehners an. Im Stile eines Christiano Ronaldo zirkelte er das Spielgerät über die Mauer und sorgte so für den Ausgleich. Ein toller Treffer! Die unmittelbare Schlussphase lag nun vor den Teams. Alles war noch drin. Und schließlich hatten die Hausherren das bessere Ende für sich. Florian Frithum legte den Ball gekonnt am Goalie vorbei und schob dann ein. Das sollte der Siegestreffer sein! Nach Schlusspfiff feierten die Stockerauer mit ihren Fans. Nach nun drei Siegen in Serie hatten sie auch absolut Grund dazu.

Stimme zum Spiel

Manuel Brenner (Sportlicher Leiter SV Stockerau):

„Toll! Uns ist es gelungen, den Sieg in Wr. Neustadt zu bestätigen! Es war nicht einfach. Man hat die individuelle Qualität des Kontrahenten immer wieder gesehen. Nach der Pause sind wir endgültig auf die Siegerstraße abgebogen. Ich denke, insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung.“

Der Beste: Julian Velisek (Mittelfeld SV Stockerau)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.