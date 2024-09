Die SKN Juniors erkämpfen in Unterzahl ein Remis!

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 11:20

Samstag Abend ging in der 5. Runde das Duell SKN St. Pölten Juniors gegen SC Zwettl über die Bühne. Die Gäste hatten am vergangenen Spieltag ein Unentschieden bei Schrems eingefahren. Mit bis dato aber nur vier Punkten ist der Saisonstart soweit sicher nicht ideal verlaufen. Von dem her war man sehr gierig darauf, von dieser Auswärtspartie nun einen vollen Erfolg mitzunehmen. Die Gastgeber andererseits benötigten den Dreier auch wie einen Bissen Brot. Das Team wartete noch immer auf den ersten Sieg. Dabei bleibt es auch. Das Match endete ohne Sieger.

Früher Ausschluss für die Heimischen

Ungefähr 100 Zuschauer statteten der Sportanlage Stattersdorf einen Besuch ab. Die Anwesenden wollten den Tag also unbedingt mit der schönsten Nebensache der Welt abschließen. Und ließen sich da auch nicht von extremen Sommertemperaturen abhalten. Zur groß war die Sehnsucht der lokalen Fans, ihren Burschen endlich beim Gewinnen auf die Beine zu schauen. Beide Teams starteten ambitioniert. Hüben wie drüben wurde mutig nach vorne gespielt. Die ganz großen Chancen blieben aber zunächst aus. So richtig gefährlich agierten dann zuerst die Zwettler. Nach einer Viertelstunde versemmelte man zunächst aber eine gute Möglichkeit aus kürzester Distanz. Der Ball ging über die Latte. Momente später fand eine Hereingabe in der Mitte keinen Abnehmer. Die für das Spiel entscheidende Szene passierte in der 18. Minute. Marcel Kurz, Torhüter der Jungwölfe, wollte einen langen Ball klaren, stürmte aus dem Sechzehner und traf dabei den Gegenspieler. Der Referee zeigte sofort Rot. Bitter für die Hauptstädter! In Unterzahl ging es nun also weiter. Mit Erik Baranyai-Ulvestad kam ein neuer Schlussmann. Der Charakter des Matches änderte sich dann natürlich. St. Pölten baute auf die defensive Stabilität. Die Gäste andererseits agierten dominanter und suchten die Lücken. Vor der Pause waren sie damit aber nicht erfolgreich. Torlos ging es in die Kabinen.

Gäste kommen nicht über Remis hinaus

In der zweiten Halbzeit konnte man die gleiche Tonart erwarten. Umso überraschender gestaltete sich der Auftakt in den neuen Durchgang. Die Zwettler waren mit dem Spielaufbau beschäftigt, als sich die Jungwölfe in der eigenen Hälfte die Wuchtel erkämpften. Der Gegenstoß wurde ideal vorgetragen und der ballführende Akteur tankte sich schließlich wie ein Bulldozer an sämtlichen Verteidigern vorbei. Im Abschluss scheiterte er dann zunächst am herausgeeilten Goalie. Das Spielgerät aber landete vor den Füßen von Dominic Heigl. Der hatte kein Problem, es über die Linie zu befördern. Der Jubel unter den Heimfans war riesengroß. Was für ein Wille, der da zum Tor führte! Ganz stark! Für die Zwettler andererseits wurde ein Albtraum wahr. In Überzahl sollte man nicht in Rückstand geraten. Immerhin hatten sie noch genug Zeit, das Ergebnis zu korrigieren. Daran arbeiteten sie im Anschluss intensiv. Sie erhöhten weiter den Druck. Die Juniors stemmten sich dagegen und warfen alles rein. In der 71. Minute fiel dann aber doch der verdiente Ausgleich. Marco Budic kam nach einem Corner an den Ball und versenkte ihn aus kürzester Distanz. Der Jubel des Auswärtsteams war groß. Endlich konnte man den Bann brechen. Dabei blieb es jedoch. Ein weiterer Treffer wollte nicht mehr gelingen. Nach dem Schlusspfiff stand das Unentschieden endgültig fest. Während man sich bei den Gästen über den vergebenen Sieg ärgerte, freute man sich bei den Hausherren über den hart erkämpften Punkt.

Stimme zum Spiel

Daniel Nadlinger (Teammanager SKN St. Pölten Juniors):

„Die Burschen haben eine tolle Mentalität an den Tag gelegt. Wir mussten doch eine sehr lange Zeit mit einem Mann weniger agieren. Alle haben nach hinten mitgearbeitet. Der Punkt gibt uns einen Push. Und ich bin überzeugt, der erste Dreier wird jetzt dann auch sehr bald folgen.“

Die Besten: Dominic Heigl (Mittelfeld SKN St. Pölten Juniors), Valentin Dies (Angriff SKN St. Pölten Juniors)

Details

