St. Peter feiert nach dem Happy End im Derby!

Spielberichte

Details Montag, 02. September 2024 05:39

Sonntag Mittag ging der Hit zwischen UFC St. Peter/Au und der SG Ardagger Viehdorf über die Bühne. Der Erstgenannte hatte in der vergangenen Runde bei den Admira Amateuren verloren. Und auch in der bislang einzigen Heimpartie hatte man gegen Kilb den Kürzeren gezogen. Daher sollte nun unbedingt ein Dreier her, ausgerechnet im emotionalen Nachbarschaftsduell. Das Auswärtsteam ging nach dem 4:0 gegen die SG Ortmann/Oed-Waldegg mit breiter Brust in den Schlager. Die Heimreise trat es dann aber schließlich ohne Punkte im Gepäck an. Der Kontrahent blieb siegreich.

Knappe Führung zur Pause

Eine wahre Völkerwanderung gab es in Richtung des Sportplatzes. Rund 600 Zuschauer wollten sich das Highlight nicht entgehen lassen. Die stimmungsvollen Anhänger garantierten ein tolles Ambiente. Alles schien angerichtet für ein Fußballfest. Die Hausherren hatten ganz klar den besseren Start zu verzeichnen. Vor allem ein Akteur stand im Mittelpunkt. David Zefi. Der Stürmer trieb seine Truppe an und war mehr oder weniger an jeder gefährlichen Aktion beteiligt. Zunächst wurden gute Gelegenheiten der Gastgeber nicht bis zum Ende fertig gespielt. In der 24. Minute klingelte es dann aber zum ersten Mal. Nach einer flachen Hereingabe antizipierte der Striker ideal und drückte die Wuchtel über die Linie. Die Heimfans lagen sich in den Armen und stimmten Jubelgesänge an. Zum Ablauf der ersten halben Stunde hatte der Goalgetter die Chance auf den Doppelpack. Nun konnte er den Schlussmann aber nicht überwinden. Der letzte Höhepunkt vor dem Seitenwechsel war ein Kopfball von Josip Martinovic, der an die Stange klatschte. Dann ging es in die Kabinen.

Gastgeber tüten Sieg ein

Nach dem Wiederanpfiff bekamen die Anwesenden ein ausgeglicheneres Match zu sehen. Die SG Ardagger Viehdorf hatte nun wesentlich mehr Zugriff auf das Spiel und hielt es offen. Der Ausgleich fiel trotzdem etwas glücklich. In der 57. Minute entschied der Referee auf Foulspiel im Sechzehner von St. Peter. Den Ball hätte man wohl auch anders klären können. Die Auswärtsmannschaft nahm das Geschenk an und verkürzte durch Blaz Udovcic. Der Rückstand war somit egalisiert und das Match begann quasi wieder bei Null. Im Anschluss ist die Partie sehr zerfahren gewesen. Der kämpferische Gedanke stand nun im Vordergrund. Da merkte man nun sehr offensichtlich, dass sich in diesem emotionalen Duell niemand geschlagen geben wollte. Den Lucky Punch packten die Hausherren dann in der unmittelbaren Endphase aus. Der eingewechselte Alexander Leutgeb sorgte für den vielumjubelten Siegestreffer. Jetzt brachen auch auf der Tribüne endgültig alle Dämme. Nach dem Schlusspfiff ließen sich die Gewinner feiern. Völlig zurecht. Mit dem Derbyerfolg war auch der erste Heimsieg der Saison eingefahren worden.

Stimme zum Spiel

Anton Saric (Trainer UFC St. Peter/Au):

„Eine beeindruckende Stimmung herrschte heute! Wir sind von Beginn weg super in die Partie gekommen. Leider hat die Effektivität nicht ganz gepasst, sondern hätten wir bereits sehr früh alles entscheiden können. Zum Glück kann das Trainerteam nun auf einen sehr breiten Kader zurückgreifen. So ist es möglich gewesen, personell nochmals nachzulegen. Der Sieg im Nachbarschaftsduell fühlt sich toll an!“

Die Besten: Andreas Weißinger (Verteidigung UFC St. Peter/Au), David Zefi (Angriff UFC St. Peter/Au)

