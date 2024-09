Spannendes Unentschieden in Wiener Neustadt

Spielberichte

Ein intensives Spiel zwischen dem SC Fortuna Wiener Neustadt und dem ASK Bau Pöchhacker Ybbs endete mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften lieferten sich einen intensiven Kampf in der 1. Landesliga, der bis zur letzten Minute spannend blieb. Nach einem Rückstand schaffte es die Heimmannschaft aus Wiener Neustadt, das Spiel auszugleichen und einen Punkt zu retten.

Marlovics bringt Hausherren in Front

Das Spiel begann mit einem offensiven Auftakt der Gäste, die bereits in der ersten Minute den ersten Eckball herausspielten. Dennoch gelang es der Fortuna, die erste gefährliche Chance der Partie für sich zu verbuchen. Nach einer Phase intensiver Angriffe der Ybbser, in der die Neustädter Abwehr stark gefordert war, erzielte die Heimmannschaft in der 30. Minute das 1:0. Inmitten einer Drangphase der Gäste benötigten die Neustädter drei Schüsse, ehe Niklas Marlovics schließlich den Ball im Netz unterbrachte.

Die Gäste ließen sich von dem Rückstand nicht entmutigen und setzten weiterhin auf Angriff. Trotz mehrfacher Chancen und einem gut organisierten Spielaufbau konnte der ASK bis zur Halbzeitpause den Ausgleich nicht erzielen. So ging es mit einem knappen 1:0-Vorsprung für die Fortuna in die Kabine.

Ybbser Doppelschlag - Fortuna-Joker sticht

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten beide Teams, dass sie den Schwung aus der ersten Halbzeit mitgenommen hatten. Bereits in der 51. Minute gelang Ybbs der Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Thomas Hucko. Der neue Legionär aus der Slowakei war es auch, der nur vier Minuten später erneut zuschlug. Nach einem Fehler des Wiener Neustädter Torwarts Dominik Hemmelmayer, der den Ball aus den Händen fallen ließ, nutzte Hucko die Gelegenheit und erzielte das 2:1 für die Gäste.

Die Gastgeber standen nun unter Druck, ließen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen. In der 78. Minute gelang dem ebenerst eingewechselten Marco Meitz der viel umjubelte Ausgleichstreffer zum 2:2. Mit einem Schuss aus 20 Metern brachte der 32-Jährige die Fortuna-Fans zum Jubeln und sorgte für eine spannende Schlussphase.

In den letzten Minuten des Spiels zeigten beide Mannschaften großen Einsatz. Besonders die Neustädter kämpften unermüdlich um den Siegtreffer. Trotz aller Bemühungen auf beiden Seiten blieb es beim 2:2-Unentschieden, als der Schlusspfiff ertönte. Das Spiel endete somit ohne einen Sieger, doch die rund 550 Zuschauer erlebten eine packende Partie.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (20783 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.