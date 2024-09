ASK Bau Pöchhacker Ybbs: Die sportliche Leitung zeigt sich nach dem Remis in Wr. Neustadt sehr zufrieden!

Spielberichte

Der ASK Bau Pöchhacker Ybbs hatte am Dienstag Abend den Nachtrag der 2. Runde beim SC Fortuna Wr. Neustadt zu bestreiten. Der Aufsteiger reiste mit einer breiten Brust an. Am vergangenen Spieltag war man zwar gegen USV Scheiblingkirchen-Warth nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Insgesamt rauschte der Liganeuling bislang aber ohne Niederlage durch die Meisterschaft. Diese Serie hält an und nach einem sehr mutigen Auftritt entführte man vom ehemaligen Bundesligisten ebenfalls einen Punkt. Raimund Bauer, der Stellvertreter der sportlichen Leitung, freut sich im Interview mit Ligaportal über den nächsten starken Auftritt des Teams.

Wie fällt das Fazit nach der Partie aus?

Raimund Bauer: „Wir sind von Beginn weg selbstbewusst aufgetreten. Haben uns nicht versteckt, sondern mitzuspielen versucht. In den ersten Minuten, so denke ich, waren wir sogar die dominantere Mannschaft. Leider konnten wir unsere Chancen nicht verwerten. So wie es im Fußball oft ist, ging der Gegner dann mit seiner ersten Möglichkeit in Front. Aber die Burschen sind gefestigt und glauben an unseren Plan, der ausgegeben wird. Und so waren wir auch in der zweiten Hälfte sofort wieder da. Als Folge davon trafen wir doppelt und drehten die Partie. Wr. Neustadt hat dann zum Ende mehr riskiert. Leider mussten wir den Ausgleich hinnehmen. Aber einen Punkt konnten wir zumindest entführen. Von dem her sind wir durchaus zufrieden. Einen Wermutstropfen gibt es. Leider ist unser Kapitän Fabian Marcel Holzer ausgetauscht worden. Im Moment hoffen wir noch, dass sich der Verdacht einer schlimmen Verletzung nicht erhärtet.“

Offensivakteur Thomas Hucko, der zweimal getroffen hat, ist bereits die gewünschte Verstärkung?

Raimund Bauer: „Als er im Sommer gekommen ist, wurde er sofort toll von der Mannschaft aufgenommen. Dementsprechend leicht fiel es ihm, sich schnell zu integrieren. Der Slowake zeichnet sich vor allem durch seine ansprechende Technik aus. Er kann vorne so gut wie alle Positionen bekleiden. Die Position des Spielmachers liegt ihm, aber er fühlt sich auch als Stürmer und über die Seiten wohl. Der 23-Jährige ist also sehr flexibel und bietet sich stets an. Außerdem verfügt er über einen Bombenschuss. Wir sind sehr froh, dass wir ihn mit seinen Qualitäten im Team haben. Er spürt das Vertrauen und bedankt sich dafür mit starken Leistungen.“

Wer war der Akteur des Spiels?

Raimund Bauer: „Da ist natürlich der Doppelschütze zu nennen. Er hat nämlich auch seine Defensivaufgaben sehr konsequent erledigt. Außerdem möchte ich noch Matteo Holzer erwähnen. Er hat als Sechser ordentlich aufgeräumt. Seine Pferdelunge ist beeindruckend.“

Warum läuft es im Moment generell so gut?

Raimund Bauer: „Ganz wichtig war, dass wir die Mannschaft auch nach dem Aufstieg im Großen und Ganzen zusammenhalten konnten. Es hat also keine großartigen Veränderungen im Kader gegeben. Zugangsseitig sind wir nur sehr punktuell aktiv geworden. Wir konnten somit auf dem funktionierenden Teamgefüge aus dem Frühjahr aufbauen. Der Schwung wurde dann über den Sommer mitgenommen und das Zusammenspiel weiter verfeinert. Deswegen wirkt das Team schon jetzt äußerst eingespielt.“

Das bedeutet, dass der Saisonstart absolut positiv bewertet wird?

Raimund Bauer: „Auf jeden Fall! Das Trainerteam hat in der Vorbereitung eine tolle Arbeit geleistet. Aber es war natürlich nicht damit zu rechnen, dass wir als Aufsteiger gleich so überzeugen. Wir wissen, dass wir uns jetzt nicht zurücklehnen dürfen. Der gesamte Verein wird weiter hart arbeiten.“

