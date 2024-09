Zwettler Konterstärke sorgt für Jubelstimmung!

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 10:52

Freitag Abend ging das Duell SC Zwettl gegen SCU-GLD Kilb über die Bühne. Der Erstgenannte wartete seit mittlerweile drei Runden auf einen vollen Erfolg. Zuletzt war man zweimal nicht über ein Remis hinausgekommen. Die Vereinsverantwortlichen wollten unbedingt wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Eine äußerst harte Aufgabe sollte da aber zu bewältigen sein. Das Auswärtsteam hatte nämlich am vergangenen Spieltag eine 1:5 Klatsche gegen Korneuburg kassiert. Da gab es also einiges gutzumachen. Daraus wurde nichts. Die Gastgeber sorgten am Ende doch noch für klare Verhältnisse.

Torlos in die Pause

In etwa 490 Zuschauer gönnten sich den Besuch der Waldviertler Sparkasse Arena. Die ortsansässigen Fans fieberten dem Auftritt ihrer Jungs entgegen. Zu Hause blieb die Truppe von Trainer Christoph Pomassl bislang noch ungeschlagen. Die erste Heimpartie gegen die SG Rohrbach/St. Veit wurde überhaupt ganz klar gewonnen. Von dem her war man positiv, dass es nach dem Schlusspfiff Grund zum Jubeln geben wird. Angetrieben von den lautstarken Anhängern starteten die Hausherren sehr ambitioniert in die Partie. Schnell übernahmen sie die Kontrolle und agierten als die dominantere Mannschaft. In der 23. Minute klatschte ein Versuch zunächst an die Stange. Nur Momente später landete ein Abschluss an der Latte. Ärgerlich! Das Gebälk stand zu diesem Zeitpunkt also noch im Weg und verhinderte die Führung der äußerst bemühten Zwettler. Somit pfiff der Referee schließlich ohne Treffer zur Pause.

Späte Entscheidung

Im zweiten Durchgang dauerte es dann eine Viertelstunde, bis die Gastgeber tatsächlich in Front lagen. Nach einer idealen Flanke von der rechten Seite hechtete Goalgetter Marek Szotkowski dem Ball entgegen und versenkte ihn sehenswert. Endlich lag man also doch vorne. Die lokalen Anhänger auf der Tribüne atmeten durch und hofften darauf, dass es nun mit mehr Räumen etwas leichter werden würde. Genau so kam es dann auch. Die Kilber rannten mehr an und so ergaben sich Räume für die Heimischen. Es ging hin und her. Tor gab es aber zunächst keines. Spannung machte sich bis zum Schluss breit. Dann lief schon die Nachspielzeit. Der Schütze des ersten Treffers sorgte da für seinen persönlichen Doppelpack, indem er einen perfekt vorgetragenen Gegenstoß vollendete. Er drückte das Runde ins Eckige. Das 3:0 besorgte Nico Strohmaier. Gierig hatte er mit einem weiteren Konter das Endresultat hergestellt. Im Anschluss beendete der Schiedsrichter die Partie. Auf die Heimstärke können sich die Zwettler also verlassen.

Stimme zum Spiel

Martin Grünstäudl (Obmann SC Zwettl):

„Wir freuen uns über den Erfolg! Die Burschen sind wieder toll gestartet. Wie zumeist in der Saison. Leider haben wir uns nicht sofort belohnt. Umso erfreulicher war dann das Führungstor durch Marek Szotkowski, der in den letzten Wochen nicht vom Glück verfolgt gewesen ist. Er hat sich aber nie hängen lassen. Das sollte sehr positiv für sein Selbstvertrauen sein und davon wird die ganze Mannschaft profitieren. Wir wissen, dass er mit seinen Qualitäten ein absoluter Unterschiedsspieler in der Liga sein kann!“

Die Besten: Mateo Plazibat (Mittelfeld SC Zwettl), Marek Szotkowski (Angriff SC Zwettl)

Details

