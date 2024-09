Doppelpack von Mujakic sorgt für nächsten Dreier der Korneuburger!

Spielberichte

Freitag Abend empfing der SC Sparkasse Korneuburg die SG Ortmann/Oed-Waldegg. Die Rollen schienen ganz klar verteilt. Immerhin traf der Zweitplatzierte auf den Tabellenletzten. Der Favorit hatte in der letzten Runde noch dazu einen bombastischen Auftritt hingelegt. Die Kilber waren in deren Stadion ganz klar mit 5:1 geschlagen worden. Mit breiter Brust stellte man sich nun der anstehenden Aufgabe. Die Gäste andererseits warteten noch auf den ersten Saisonsieg. Dabei bleibt es auch. Sie schlugen sich wacker, mussten die Heimreise letztlich aber doch ohne Punkte im Gepäck antreten.

Auswärtsteam hält dagegen

Rund 200 Zuschauer machten es sich in der druckmittel.at-Arena gemütlich. Die Heimfans waren ganz entspannt. Sie hatten nicht den geringsten Zweifel daran, dass ihre Burschen gewinnen. Vor allem offensiv ist das schon ganz stark, was das Team zu bieten hat. Da gibt es ordentlich Qualität. Aber eine alte Fußballerweisheit sagt, dass jede Partie bei Null beginnt und man nicht das Fell des Bären verteilen soll, bevor er noch erlegt ist. Von dem her war Vorsicht geboten. Die Hausherren agierten dann von Beginn weg dominant und kontrollierten das Spiel. Sie ließen den Ball laufen und vertrauten auf ihre spielerische Stärke. Man suchte die Lücke im Abwehrverbund des Gegners. Der Underdog aber stemmte sich gegen die Korneuburger Angriffsbemühungen. Die Defensive stand recht sicher und die abgerufene Laufleistung sorgte dafür, dass die Passwege größtenteils zugestellt wurden. Als Folge davon hatte der Gastgeber Probleme, sich durchzutanken. Und wenn dies mal gelang, dann scheiterte man im Abschluss. Ohne Tore ging es in die Pause.

Goalgetter schlägt zweifach zu

Nach dem Seitenwechsel bekamen die Anwesenden ein ähnliches Bild zu Gesicht. Die Heimischen probierten und rannten an. Der große Unterschied war, dass man sich nun auch hinsichtlich der Effektivität besser anstellte. Folglich fiel nun tatsächlich der Führungstreffer. Armin Mujakic stand zum ersten Mal im Mittelpunkt. Die Spieluhr zeigte eine Stunde, als der Goalgetter einen Stanglpass verwertete. Die Zuschauer auf der Tribüne sprangen euphorisiert auf. Endlich war der Bann gebrochen! Sehr schade für die Gäste, dass man nach der disziplinierten Defensivleistung nun also doch hinten lag. Sie ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und vertrauten weiter ihrem Konzept. Man blieb in der Partie. Und mit dem knappen Rückstand sollte bis zum Ende zumindest ein Punkt möglich sein. Als bereits die unmittelbare Endphase lief, wurde es dann dem Schützen des ersten Treffers doch zu bunt. Er beendete das Zittern und sorgte für die endgültige Vorentscheidung. Nach einer Umschaltsituation war er zu Stelle und schloss trocken ab. Dann beendete der Schiri die Partie. Und die Korneuburger durften sich nach dem Schlusspfiff über die bis dato beeindruckende Saisonbilanz von 14 Punkten nach sechs Runden freuen.

Stimme zum Spiel

Michael Augustin (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Uns war klar, dass wir viel Ballbesitz haben werden. Die Jungs sind cool geblieben. Wir kreierten Chancen und wir waren davon überzeugt, dass dann über kurz oder lang auch Tore folgen werden. Zum Glück steht mir ein breiter Kader zur Verfügung. So konnten wir namhafte Ausfälle in der Offensive verkraften. Wir freuen uns über den aktuellen Lauf, schauen aber weiter nur von Spiel zu Spiel!“

Der Beste: Armin Mujakic (Angriff SC Sparkasse Korneuburg)

