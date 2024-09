Spannender Krimi: SV Langenrohr gewinnt knapp gegen Schrems

Spielberichte

Der SV Langenrohr setzte sich in einem aufregenden Spiel der 1. Landesliga mit 3:2 gegen den ASV Schrems durch. Die Partie war von zahlreichen Torchancen und einer packenden Schlussphase geprägt, in der die Langenrohrer den verdienten Siegtreffer erzielten. Die Schremser konnten ihre Führung aus der ersten Halbzeit nicht halten und mussten sich trotz beeindruckender Paraden von Torhüter Ruso geschlagen geben.

Gäste gehen zwei Mal in Führung

Die Langenrohrer starteten stark in die Partie und gingen bereits in der 2. Minute in Führung. Steininger spielte eine weite Flanke aus der eigenen Hälfte auf Nestler, der den Ball geschickt annahm, Torwart Ruso mit einem Haken ausspielte und zum 1:0 einschob. Doch die Freude währte nicht lange, denn der ASV Schrems schlug in der 19. Minute zurück. Yesyp traf mit einem gefühlvollen Schuss ins Kreuzeck und stellte den Ausgleich her.

Nur wenige Minuten später gerieten die Gastgeber erneut in Rückstand. Ein Eigentor von Trimmel, der beim Versuch, einen Ball von der Linie zu klären, den eigenen Torwart überwand, brachte die Schremser in der 24. Minute mit 2:1 in Führung. Trotz einiger weiterer Chancen, unter anderem durch Hafenrichter und Nestler, blieb es beim Halbzeitstand von 2:1 für die Gäste.

Langenrohr dreht Spiel in der Schlussphase

Nach der Pause drängte Langenrohr vehement auf den Ausgleich. Rumpler und Nestler waren besonders aktiv, scheiterten jedoch immer wieder an der starken Abwehr der Schremser oder an Torwart Ruso, der eine herausragende Leistung zeigte. In der 70. Minute war es dann aus Sicht der Heimischen soweit: Nestler spielte eine Ecke kurz ab, Rumpler flankte und Eggenfellner köpfte zum verdienten 2:2 ein.

Die Schlussphase war an Spannung kaum zu überbieten. Der SV Langenrohr setzte alles daran, das Spiel noch zu gewinnen, während die Schremser mit allen Mitteln verteidigten. In der 75. Minute führte ein schneller Konter der Langenrohrer beinahe zur Führung, doch Ruso verhinderte mit einer Glanzparade den Treffer von Nestler. Nur wenige Minuten später klärte Ruso erneut einen Kopfball von Trimmel auf der Linie.

Die Langenrohrer ließen jedoch nicht locker. In der 88. Minute führte Eggenfellner einen Freistoß aus, doch Ruso entschärfte mittels Flugparade erneut spektakulär. Kurz darauf jubelten die Gastgeber über ein vermeintliches Tor durch Okolo, das jedoch wegen Abseits aberkannt wurde. In der 90. Minute fiel schließlich der entscheidende Treffer: Anis Balti erzielte das 3:2 für Langenrohr und besiegelte damit den Sieg.

Die Nachspielzeit von sechs Minuten brachte keine weiteren Tore, und so endete das Spiel mit einem hart erkämpften 3:2-Sieg für den SV Langenrohr. Die Langenrohrer zeigten eine beeindruckende Mannschaftsleistung und verdienten sich den Sieg durch ihren unermüdlichen Einsatz und Kampfgeist, während der ASV Schrems trotz guter Abwehrarbeit und einem herausragenden Torwart am Ende das Nachsehen hatte und ohne Punkte im Sack eine weite Heimreise zurück ins Waldviertel antreten muss.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter l_raich (2260 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter l_raich mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.