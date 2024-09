Spektakulärer 5:3-Heimsieg für Fortuna Wiener Neustadt gegen SKN St. Pölten Amateure

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 21:55

In einem torreichen und kurzweiligen Spiel der 1. Landesliga (NÖ) setzte sich die Fortuna Wiener Neustadt am Samstagabend mit 5:3 gegen die SKN St. Pölten Amateure durch. Die Partie bot den Zuschauern zahlreiche Tore und spannende Momente. Trotz eines kämpferischen Auftritts der Gäste aus St. Pölten behielten die Hausherren am Ende die Oberhand und feierten einen verdienten Sieg.

Blitzstart der Fortuna Wiener Neustadt - Gäste mit Comeback, knappe Pausenführung für Heim-Team

Schon in der Anfangsphase zeigte die Fortuna Wiener Neustadt ihre Entschlossenheit. Nach nur fünf Minuten brachte Maximilian Sax die Gastgeber mit einem souveränen Schuss aus zwölf Metern in Führung. Nur zwei Minuten später war es Christopher Tvrdy, der nach einem präzisen Pass von Sax auf 2:0 erhöhte. Die SKN St. Pölten Amateure wirkten in dieser frühen Phase des Spiels überfordert und fanden zunächst keinen Zugriff.

Die Gäste konnten sich jedoch nach einer Viertelstunde etwas stabilisieren und fanden langsam ihren Rhythmus. In der 21. Minute gelang Yervand Sukiasyan der Anschlusstreffer per Elfmeter, nachdem ein Foulspiel im Strafraum der Gastgeber zu einem Strafstoß geführt hatte. Nur zwölf Minuten später war es Dominic Heigl, der für die Jungwölfe den Ausgleich erzielte und das Spiel damit wieder offen gestaltete.

Doch die Fortuna Wiener Neustadt ließ sich nicht beirren und schlug nur eine Minute später zurück. Erneut war es Christopher Tvrdy, der den Ball im Netz versenkte und die Hausherren mit 3:2 in Führung brachte. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, wobei sich die Partie zunehmend ausgeglichener gestaltete.

Spannende zweite Halbzeit und Entscheidung durch Mehmedali

Die zweite Hälfte begann intensiv, und die Fortuna Wiener Neustadt musste ab der 48. Minute mit einem Mann weniger auskommen, da Elias Weidinger die Gelb-Rote Karte sah. Trotz der Unterzahl kämpften die Gastgeber weiter und verteidigten ihre knappe Führung mit großem Einsatz.

In der 75. Minute war es erneut das Duo Sax und Mehmedali, das für die Vorentscheidung sorgte. Der Kapitän der Fortuna dribbelte sich durch zwei Gegenspieler und legte uneigennützig auf Mehmedali ab, der den Ball locker zum 4:2 einschob. Nur vier Minuten später sorgte Mehmedali mit seinem zweiten Treffer des Abends für das 5:2 und damit für die Vorentscheidung.

Trotz des klaren Rückstands gaben sich die SKN St. Pölten Amateure nicht auf und kamen in der 81. Minute durch Tobias Ofenböck noch einmal heran. Der Stürmer verwandelte eine Vorlage sicher zum 5:3-Endstand. In den letzten Minuten des Spiels verteidigte die Fortuna Wiener Neustadt geschickt und ließ keine weiteren Treffer der Gäste mehr zu.

Am Ende stand ein verdienter 5:3-Heimsieg für die Fortuna Wiener Neustadt, die damit ihre Position in der Tabelle festigen konnte. Die SKN St. Pölten Amateure hingegen mussten sich trotz eines couragierten Auftritts geschlagen geben und bleiben weiter im unteren Tabellendrittel.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (21133 Bonuspunkte)

1. Landesliga: Fortuna Wiener Neustadt : St. Pölten Amateure - 5:3 (3:2)

81 Tobias Ofenböck 5:3

79 Eray Mehmedali 5:2

75 Eray Mehmedali 4:2

34 Christopher Tvrdy 3:2

33 Dominic Heigl 2:2

21 Yervand Sukiasyan 2:1

7 Christopher Tvrdy 2:0

5 Maximilian Sax 1:0

