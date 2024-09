Retz rauscht scheinbar unaufhaltsam durch die Liga!

Spielberichte

Samstag Nachmittag stieg das Duell SC Retz gegen UFC St. Peter/Au. Der Erstgenannte ging als Tabellenführer in diese Partie. Man hatte bis dato das mögliche Punktemaximum eingefahren. Die Serie sollte unbedingt prolongiert werden. Die Gäste andererseits waren seit dem Saisonbeginn bereits zweimal als Sieger in fremden Stadien vom Rasen gegangen. Also rechnete man sich auch nun etwas aus. Lange Zeit schaute es tatsächlich nach einem Punkt aus. Schließlich setzten sich die Hausherren aber doch noch mithilfe eines Last-Minute-Treffers durch.

Torlos in die Pause

In etwa 630 Zuschauer bevölkerten den Sportplatz. Der Leader hat mit seinen Leistungen in den letzten Wochen eine Euphorie ausgelöst. Und die ortsansässigen Fans möchten da natürlich dabei sein, wenn ihre Burschen aufgeigen. Sie hofften und waren auch davon überzeugt, dass es in der bisherigen Tonart weitergeht. Die Mannschaft von Trainer Andreas Haller betrat top eingestellt das Feld. Man versuchte, das Spielgeschehen an sich zu reißen. Aber auch das Auswärtsteam war offensiv bemüht und fand nach rund einer Viertelstunde eine tolle Gelegenheit vor. Das Runde ging aber am Ende doch nicht ins Eckige. Dann wurden die Heimischen gefährlicher. Zunächst musste der Torhüter von UFC St. Peter/ einen Volleykracher aus ungefähr 25 Metern entschärfen. Und direkt vor dem Seitenwechsel knallte Egon Vuch die Wuchtel aus kürzester Distanz ans Aluminium. Ohne Treffer ging es in die Kabinen.

Favorit siegt am letzten Drücker

Die Gäste konnten soweit zufrieden sein. Sie hielten im Großen und Ganzen mit den in Überform befindlichen Hausherren mit. So gab es keinen Grund für große Veränderungen. Man baute weiter auf die Defensivabteilung und traute sich durchaus auch nach vorne hin etwas zu. So zum Beispiel in der 68. Minute. Aber der Ball wollte nicht über die Linie. Und wieder einmal bewahrheitete sich eine alte Fußballerweisheit. Die Tore, die nicht geschossen werden, bekommt man. In der unmittelbaren Endphase sorgte Islam Dogan doch noch für den Sieg des Favoriten. Der Stürmer hatte in der letzten Runde sein Comeback nach einer Verletzungspause gegeben und traf da gleich. Nun knüpfte er daran an. Er beförderte die Wuchtel aus kurzer Distanz überlegt ins Kreuzeck. Die Heimfans lagen sich in den Armen und generell herrschte die reinste Ekstase auf der Tribüne. Die Auswärtsmannschaft hatte im Anschluss nicht die Power, noch einmal zurückzuschlagen. Dann war Schluss. Retz feierte mit seinen Anhängern. Die unglaubliche Serie hält an. Schön langsam wird der Lauf unheimlich.

Stimme zum Spiel

Werner Mischling (Sektionsleiter SC Retz):

„Wir sind froh, das Feld als Sieger verlassen zu haben. Das war eine richtig knifflige Aufgabe. Der Gegner hat es uns schwer gemacht. Aber die Burschen sind konzentriert geblieben. Vor allem auch in der Defensive. Und vorne konnten wir uns auf die Kaltschnäuzigkeit von Islam Dogan verlassen. Insgesamt, so denke ich, hat das Team einen sehr konzentrierten Auftritt abgeliefert.“

Die Besten: Sebastian Gessl (Torhüter SC Retz), Islam Dogan (Angriff SC Retz)

