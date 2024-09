SC Fortuna Wiener Neustadt: Trainer Christoph Stifter zeigt sich nach dem verrückten Sieg gegen die SKN Juniors hocherfreut!

Spielberichte

Beim SC Fortuna Wiener Neustadt scheint die Phase der außergewöhnlichen Matches angebrochen zu sein. Nachdem man sich in der letzten Runde bei ASV EATON Schrems mit 9:1 durchgesetzt hatte, gab es nun zu Hause ein nicht alltägliches 5:3 gegen die SKN St. Pölten Juniors. Den Anwesenden wurde ein Spielverlauf geboten, der nicht spezieller sein könnte. Und am Ende durften die Heimfans sogar noch über den aus ihrer Sicht richtigen Ausgang jubeln. Auch Trainer Christoph Stifter hat so eine Partie noch nie erlebt, wie er im Interview mit Ligaportal festhält.

Wie fällt das Fazit nach diesem besonderen Match aus?



Christoph Stifter: „Unfassbar! Umso schöner, dass wir dieses Duell dann auch noch für uns entschieden haben. Wir kamen toll in die Partie rein. Der Ball lief und wir führten sehr schnell 2:0. Dann schenkten wir den Vorsprung viel zu leicht her. Das sollte so natürlich nicht passieren. Christopher Tvrdy brachte uns vor der Pause erneut in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel mussten wir aber den nächsten Rückschlag hinnehmen. Elias Weidinger wurde mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. In der Pause haben wir im Detail besprochen, wie wir nun agieren werden. Und die Jungs zeigten eine tolle Mentalität. Sie warfen alles rein und setzten auch die Vorgaben konsequent um, um trotz Unterzahl bestehen zu können. Die Folge war, dass wir dann sogar noch einen vierten sowie den abschließenden Treffer nachlegen konnten. Das Gegentor in den letzten Minuten hat zum Glück keine Rolle mehr gespielt. Unterm Strich bleibt somit eine Partie stehen, die alles zu bieten hatte, was sich der Zuschauer wünscht. Mit dem besseren Ende für uns. Jetzt habe ich das einmal erlebt. Regelmäßig brauche ich so eine Partie aber nicht.“

Wer ist der Akteur des Spiels?



Christoph Stifter: „Da möchte ich Eray Mehmedali nennen. Mit zwei Toren und einem Assist erklärt sich das von selbst. Mit den Leistungsdaten hat er sich den Titel absolut verdient.“

Was kann der Erfolg gestern bewirken?

Christoph Stifter: „Natürlich schweißt so ein Spiel die Jungs noch mehr zusammen. Denke schon, dass die Partie dem Team noch einen zusätzlichen Push für die nächsten Herausforderungen gibt. Außerdem hat der volle Erfolg den ersten Heimsieg in der Saison bedeutet. Auch wichtig. So stellen wir sicher, dass erst gar nicht eine Diskussion über eine eventuelle Heimschwäche aufkommt. Wir heimsten jetzt in den letzten drei Matches sieben Punkte ein. Die Richtung stimmt also und wir gehen positiv an die nächsten Aufgaben ran.“

