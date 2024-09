Ybbs beendet die englische Woche mit einem vollen Erfolg!

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 10:57

Samstag Nachmittag trafen der ASK Bau Pöchhacker Ybbs und die SG Rohrbach/St. Veit aufeinander. Der Erstgenannte hatte unter der Woche den Nachtrag aus der zweiten Runde bei Wr. Neustadt absolviert. Man war auch dort sehr mutig aufgetreten und schaute sogar lange nach dem Sieger aus. Am Ende reichte es immerhin für ein Remis und die Serie an ungeschlagenen Spielen wurde verteidigt. Nun empfing man also eine Mannschaft der hintersten Regionen. Das Auswärtsteam wartete noch auf den ersten Dreier. Dabei bleibt es auch. Die Hausherren setzten sich am Ende klar durch.

Gäste belohnen sich nicht

In etwa 300 Zuschauer verfolgten das Match live vor Ort in der Wüsterstrom Arena. Die ortsansässigen Fans zollten ihren Jungs Tribut. Was der Aufsteiger bis dato ablieferte, war sensationell. So sollte es weitergehen. Trainer Philipp Zulechner gab seiner Truppe den klaren Auftrag mit, dieses Aufeinandertreffen für sich zu entscheiden. Aber der Gegner überraschte zunächst. Trotz der wenigen Erfolge in den vergangenen Wochen versteckte sich der Tabellennachzügler nicht und agierte mit offenem Visier. Tolle Einschussmöglichkeiten waren die Folge. Allesamt wurden sie aber vergeben. Der Favorit zeigte sich da wesentlich effektiver. Gegen Ende der Hälfte lieferte Rene Dürnitzhofer einen exzellenten Assist und bediente so Dominik Aigner. Der ließ sich nicht zweimal bitten und sorgte für die Führung. Das Ergebnis entsprach nicht unbedingt dem bisherigen Spielverlauf. Aber so ist Fußball. Der Ball muss hinter die Linie, nur das zählt. Mehr tat sich vor der Pause nicht.

Heimische erhöhen

Nach dem Wiederanpfiff hatte das Auswärtsteam vor, sich am ersten Durchgang zu orientieren. Bei einer allerdings besseren Chancenverwertung. Das Problem war aber, dass nun auch die Hausherren immer besser in die Partie kamen. In der 66. Minute sahen die Anwesenden dann auch bereits die Vorentscheidung. Der Schütze des ersten Treffers legte nach. Er vollendete mit seiner Stirn die Hereingabe von Thomas Hucko. Die Anhänger jubelten. Sie wussten bereits, dass sich das ihre Jungs bei der aktuellen Form nicht mehr nehmen lassen werden. Clever ließen sie den Ball laufen und spielten den Erfolg heim. Unmittelbar vor Ablauf der regulären Spielzeit stellte Manuel Leitgeb sogar auf 3:0. Bei einem Stanglpass antizipierte er intelligent und beförderte das Runde ins Eckige. Das Endresultat war hergestellt. Dann pfiff der Referee ab. Ybbs hatte zu Beginn zwar etwas mit der Belastung der letzten Tage zu kämpfen, schließlich krallte sich der Aufsteiger aber doch ungefährdet den nächsten Sieg.

Stimme zum Spiel

Daniel Holzer (Sportlicher Leiter ASK Bau Pöchhacker Ybbs):

„Wir sind eigentlich die ersten Minuten gut in der Partie gewesen. Dann hat man aber doch die Müdigkeit gespürt. Wichtig war, dass wir trotzdem in Führung gegangen sind. Das erleichterte die Aufgabe. Die Personalsituation ist momentan schon sehr herausfordernd. Umso schöner, dass wir auch in der Situation gewinnen.“

Der Beste: Dominik Aigner (Mittelfeld ASK Bau Pöchhacker Ybbs)

