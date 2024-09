Korneuburg gewinnt und ist bereit für den Hit beim Tabellenführer!

Spielberichte

Freitag Abend traf der SC Sparkasse Korneuburg auf die SG Ardagger Viehdorf. Der Erstgenannte wollte unbedingt an die bis dato abgelieferten Vorstellungen anknüpfen. Diese hatten dafür gesorgt, dass der Verein als Zweitplatzierter der Liga in die Partie ging. Die Gäste andererseits konnten soweit noch nicht so richtig überzeugen. Vor allem auswärts tut man sich schwer. Nur in Kilb war das Team in der Lage gewesen, anzuschreiben und einen Punkt zu entführen. Diese Bilanz wurde auch nun nicht verbessert. Die Hausherren behielten die Oberhand und siegten trotz eines raschen Rückstands.

Außenseiter überrascht

Rund 220 Zuschauer machten sich auf den Weg in die druckmittel.at-Arena. Alle waren froh, dass nach der unwetterbedingten Pause letzte Woche endlich wieder Fußball am Programm stand. Und die lokalen Anhänger hofften natürlich darauf, dass ihre Burschen dort anknüpfen, wo sie aufgehört hatten. Danach schaute es zunächst aber nicht aus. Gerade mal fünf Minuten waren gespielt, als der Underdog überraschend zur Führung traf. Nach einem schnellen Umschaltmoment bezwang Jonas Gugler cool den gegnerischen Goalie. Das gefiel den Heimischen natürlich ganz und nicht. Sie ließen sich davon aber nicht beirren und fingen sich sehr schnell. Die Mannschaft fand immer besser ins Spiel. Eine halbe Stunde nach dem 0:1 sorgte Lorenz Grabovac dann tatsächlich für den Ausgleich. Gefühlvoll hatte er die Wuchtel vom Sechzehner flach in den Kasten geschlenzt. Toll gemacht! Und noch vor der Pause legte die Truppe von Coach Michael Augustin nach. Eine interessante Freistoßvariante wurde ideal ausgeführt. Die daraus resultierende Flanke versenkte Mustafa Yavuz kompromisslos mit seinem Kopf. Die Partie war gedreht. Mit der Führung für Korneuburg pfiff der Referee zur Pause.

Thriller bis zum Schluss

In der Kabine schwor das Trainerteam der Gäste die Burschen darauf ein, dass hier noch was geht. Immerhin lag man nur knapp zurück. Die Heimfans hatten da natürlich andere Erwartungen. Sie spekulierten darauf, dass nach dem tollen Ende in der ersten Halbzeit der Express nun wieder so richtig ins Rollen kommen könnte. Da spielte das Auswärtsteam aber nicht mit. Es stand hinten weitestgehend stabil und stellte die Räume zu. So konnte man zahlreiche Angriffsbemühungen des Gegners unterbinden. Die Hausherren hatten Probleme, ihr gewohntes Offensivspiel aufzuziehen. Weitere Treffer wollten zunächst nicht fallen und das garantierte Spannung. Schließlich brach dann sogar schon die Nachspielzeit an. Julian Küssler wurde es da endgültig zu bunt. Er hatte es satt, dass die Partie auf des Messers Schneide stand. Der Edeltechniker kam im Strafraum an den Ball und erbarmungslos schmetterte er den Ball unter die Latte. Die ganze Mannschaft feierte an der Seitenlinie. Auch auf der Tribüne brachen alle Dämme. Das sollte der Sieg sein! Der Schlusspunkt gehörte dann mit einem weiteren Treffer von Jonas Gugler der SG Ardagger Viehdorf, am Dreier für die Korneuburger änderte das aber nichts mehr. Der Lauf des Tabellenzweiten geht weiter!

Stimme zum Spiel

Michael Augustin (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Der Auftakt war nicht optimal. Aber es ist absolut beeindruckend, wie die Burschen immer wieder Moral zeigen. Wir sind dann vor der Pause sehr dominant gewesen. So konnten wir das Ergebnis drehen. Die Führung haben wir uns dann auch nicht mehr nehmen lassen. Nächste Woche geht es nach Retz zum Schlager mit dem Tabellenführer. Ab morgen beginnen wir intensiv mit den Vorbereitungen darauf. Wir freuen uns und werden wie immer alles reinwerfen.“

Der Beste: Lorenz Grabovac (Mittelfeld SC Sparkasse Korneuburg)

