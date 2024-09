Zwettl lässt die Flut hinter sich und gewinnt!

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 11:52

Freitag Abend ging das Duell SC Zwettl gegen UFC St. Peter/Au über die Bühne. Der Erstgenannte hatte in der vergangenen Woche ganz andere Sorgen als Meisterschaftsergebnisse. Man war vom Hochwasser brutal getroffen worden und vor ein paar Tagen hätte man nicht für möglich gehalten, dass da nun ein Match über die Bühne geht. Die Mannschaft wollte mit einem Erfolg die negativen Erlebnisse abschütteln. Die Gäste andererseits präsentieren sich diese Saison auch auswärts immer wieder sehr stark. Daher spekulierten sie auf einen Punktezuwachs. Am Ende reichte es nicht. Die Hausherren setzten sich 3:1 durch.

Heimische drehen Rückstand

In etwa 300 Zuschauer statteten der Waldviertler Sparkasse Arena einen Besuch ab. Die lokalen Fans überzeugten sich vor Ort, wie es nach der jüngsten Umweltkatastrophe um ihre Sportanlage steht. Sie staunten, welch tolle Arbeit von den Helfern geleistet worden war. Ihre Burschen bewältigten die Situation ebenfalls bewundernswert. Von Beginn weg waren sie gut in der Partie. Erste Chancen folgten. In Führung ging trotzdem das Auswärtsteam. In der achten Minute brachte David Zefi seine Farben in Front, als ein Freistoß bei ihm landete und er die Wuchtel über die Linie bugsierte. Zwettl zeigte sich davon aber nicht beeindruckt und rannte konsequent an. Die Folge davon war ein gepfiffener Elfer, den Kapitän Gregor Schmidt verwertete. Und noch vor der Pause stillte natürlich auch die Strafraumkobra ihren Torhunger. Marek Szotkowski drehte sich nach einem Zuspiel elegant um die eigene Achse und versenkte das Runde im Eckigen. Mit der knappen Führung für die Gastgeber pfiff der Schiedsrichter zur Pause.

Sieg wird eingetütet

St. Peter kehrte mutig und ambitioniert auf den Rasen zurück. Die Hausherren mussten sehr konzentriert agieren, um nicht den Ausgleich zu kassieren. Und die defensive Abstimmung passte im Großen und Ganzen. Vor allem bei Eckbällen strahlte der Kontrahent regelmäßig ordentlich Gefahr aus. In der 70. Minute landete ein Ball sogar an der Latte. Aber quasi im Gegenzug sollte die Partie dann endgültig entschieden sein. Ein toll vorgetragener Konter landete schließlich bei Raphael Bauer. Von der Seite bekam er den Ball ideal in den Rückraum aufgespielt. Ohne Probleme schob er die Wuchtel cool über die Linie. Zwei Tore betrug nun also der Vorsprung. Das Auswärtsteam bekam im Anschluss noch einige Corner zugesprochen. Ein weiterer Treffer aus einem Standard wollte aber nicht mehr gelingen. Und so brachten die Zwettler das Ergebnis schließlich über die Ziellinie. Nach dem Schlusspfiff waren die Verantwortlichen erleichtert, dass ihre Burschen die vergangenen Tage so gut weggesteckt hatten. Mit dem Dreier polierte man die Heimbilanz weiter auf und steht nun nach vier Spielen am eigenen Rasen bei sensationellen 10 Punkten.

Stimme zum Spiel

Martin Grünstäudl (Obmann SC Zwettl):

„Wir freuen uns über den Erfolg. Toll, wie professionell das Team mit der schwierigen Situation umgegangen ist. Das Hochwasser zeigt uns, dass es im Leben viel Wichtigeres als Fußball gibt. Andererseits hat man gerade in der Situation gesehen, wie wichtig der Verein für die Region ist und wie er sich auf zahlreiche Unterstützer im Umfeld verlassen kann. Ich möchte hiermit nochmals ein großes Lob an die Feuerwehr, das Bundesheer und sämtliche andere Helfer aussprechen, die nach der Katastrophe tatkräftig angepackt haben. Die Folgen der Flut werden uns noch lange beschäftigen, aber gemeinsam werden wir auch die schwierigen Zeiten bewältigen. Umso schöner, dass wir mit einem Sieg Danke sagen können.“

Der Beste: Marek Szotkowski (Angriff SC Zwettl)

