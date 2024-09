Imposante Schlussphase beschert Ybbs den nächsten Dreier!

Spielberichte

Samstag Nachmittag trafen der ASK Bau Pöchhacker Ybbs und ASV EATON Schrems aufeinander. Der Erstgenannte zählt jedenfalls zu den positiven Überraschungen der Liga. Noch keine einzige Pleite musste bislang eingesteckt werden und gerade zu Hause ist man regelmäßig für ein Torfeuerwerk gut. Die Gäste haben nach wie vor mit dem im Sommer vorgenommenen Umbau der Mannschaft zu kämpfen. Gerade mal vier Zähler standen vor der aktuellen Runde am Habenkonto. Trotz einer starken Leistung schrieb man am Ende nicht an und kassierte doch eine klare Niederlage.

Torlos in die Pause

In etwa 220 Zuschauer statteten der Wüsterstrom Arena einen Besuch ab. Die lokalen Fans fanden sich am Sportplatz mit hohen Erwartungen ein. Nach 10 Punkten aus vier Spielen am eigenen Rasen war das eine logische Folge. Zunächst schien es wie gewohnt zu laufen. Die Jungs von Trainer Philipp Zulechner starteten toll rein und agierten dominant. Vor allem Thomas Hucko fädelte viele gefährliche Szenen ein. Zählbares wollte zunächst aber nicht rausschauen. Eine Viertelstunde zeigte die Spieluhr, als dann die Gäste mehr das Kommando übernahmen! Und wie! Zwei Mal wurde innerhalb weniger Minuten Metall getroffen. Zunächst setzte Nikola Asceric einen Abschluss an die Stange. Nur Momente später machte es ihm Milan Jurdik nach. Da hatten die Ybbser auch das nötige Glück. Ohne Treffer pfiff der Schiedsrichter den ersten Durchgang ab.

Besseres Ende für den Favoriten

Nach dem Wiederanpfiff bestimmten die Hausherren ganz eindeutig das Geschehen. Der Ball lief wie am Schnürchen und der Kontrahent wurde hinten reingedrängt. Thomas Hucko drückte dem Match auch nun wieder seinen Stempel auf. Zunächst scheiterte er noch am gegnerischen Goalie, dann am Gebälk und schließlich landete das Runde doch noch im Eckigen. Er hatte sich regelrecht angenähert und die Belohnung folgte in der 68. Minute. Da schlug sein Kracher aus großer Distanz wuchtig im Kasten ein. Der Bann war gebrochen. Die Tribüne bebte. Nun lag es am Auswärtsteam, rasch die passende Antwort parat zu haben. Viel Zeit verblieb ja nicht mehr. Die Schremser nahmen mehr Risiko. Das öffnete Räume für die Gastgeber. Und einer der Konter führte durch Emir Acer zum 2:0. Matteo Holzer legte dann sogar noch einen Treffer nach. Spektakulär sorgte er für den Schlusspunkt. Der Sieg bedeutete, dass Ybbs in der Tabelle auf den dritten Rang vorstieß. Das wurde mit den Heimfans kräftig gefeiert.

Stimme zum Spiel

Daniel Holzer (Sportlicher Leiter ASK Bau Pöchhacker Ybbs):

„Uns hat die letztwöchige Pause gutgetan. Wir konnten die Akkus aufladen. Zunächst sind die Burschen auch toll gestartet. Dann ist der Spielfluss leider etwas verlorengegangen. Aber nach dem Seitenwechsel waren wir ganz klar tonangebend. Und die Tore die logische Folge. Schön, dass wir den Schwung mitnehmen konnten.“

Der Beste: Thomas Hucko (Mittelfeld ASK Bau Pöchhacker Ybbs)

