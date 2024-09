SG Ortmann/Oed-Waldegg: Trainer Peter Kaltenegger bewertet das erkämpfte Derby-Remis äußerst positiv!

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 12:07

Die SG Ortmann/Oed-Waldegg entführte Samstag Abend einen Punkt vom SC Fortuna Wr. Neustadt. Das hitzige Nachbarschaftsduell hatte alles zu bieten, was sich der Fußballfan wünscht. Einsatz, Emotionen sowie sehenswerte Tore. Begleitet wurde das Spektakel von einer sehenswerten Kulisse. Rund 1.450 Zuschauer statteten der Ergo Arena einen Besuch ab. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gingen die Gäste tatsächlich in Front. Die Führung des Außenseiters hielt aber nur ein paar Sekunden und nach einer roten Karte hat man alle Hände voll zu tun, das Unentschieden ins Ziel zu bringen. Trainer Peter Kaltenegger blickt im Interview mit Ligaportal auf die Ereignisse zurück.

Welches Resümee zieht man nach der Partie?

Peter Kaltenegger: „Es sind zwei Mannschaften aufeinandergetroffen, die sich in- und auswendig kennen. Das hat man dann auch am Rasen gesehen. Die Anfangsphase hat den Heimischen gehört. Mit der Zeit neutralisierten sich die Mannschaften dann aber vor der Pause größtenteils. Nach dem Seitenwechsel sind wir doch etwas überraschend in Führung. Ein sehenswerter Angriff wurde von Yasin Adigüzel mustergültig abgeschlossen. Leider ist dem Kontrahenten quasi im Gegenzug der Ausgleich gelungen. Wenn wir länger in Führung gewesen wären, hätten die Neustädter vielleicht auch Nerven gezeigt. Aber beim Ausgleich stimmte das Defensivverhalten nicht hunderprozentig und so ist es leider nicht dazugekommen. Rund eine Viertelstunde vor Schluss mussten wir dann auch noch den Ausschluss hinnehmen. Die Reaktion der Mannschaft gefiel mir richtig gut. Jeder hat alles reingeworfen. Ich bin aber nicht überrascht. In den letzten Wochen war bereits zu erkennen, dass die Mannschaft zusammenwächst. Ganz am Ende hätten wir uns durch einen Lucky Punch fast noch mit dem Dreier belohnt. Schade, dass die große Chance ungenutzt blieb. Insgesamt aber denke ich, dass uns der Punkt guttun wird und wir nach dem Verlauf des Spiels zufrieden sein müssen.“

Wer war der Akteur des Spiels?

Peter Kaltenegger: „Grundsätzlich würde ich sagen, dass das eine mannschaftlich geschlossen starke Leistung war. Jeder war bereit, die notwendigen Meter zu gehen und keinen Zweikampf zu scheuen. Wenn ich jemand nennen soll, dann fällt meine Wahl auf unseren Goalie Adrian Gruber. Er hat einen tollen Job gemacht. Auch Verteidiger Roland Hofer hatte maßgeblichen Anteil daran, dass wir ungeschlagen das Feld verlassen konnten. Brenzlige Situationen wurden von ihm beständig gut gelöst.“

Welche Bedeutung hat das Remis für den weiteren Saisonverlauf?

Peter Kaltenegger: „Wir haben im Verein vor dem Spiel schon gesagt, dass es eine Schnittpartie werden könnte, die für das Abschneiden in der Hinrunde ausschlaggebend sein kann. Ein gutes Ergebnis in einem Derby kann immer eine Initialzündung sein. Und ich denke, dass die Burschen mit dieser konsequenten Leistung und dem Festhalten des Punktes trotz der Unterzahl einen mentalen Push aus diesem Duell mitnehmen können. Das ist auch absolut notwendig. Es wartet eine englische Woche auf uns. Bereits am Dienstag geht es gegen Zwettl und dann wartet am kommenden Freitag Langenrohr. Nach der Roten gegen Lukas Schneider fehlt uns jetzt leider einen weiterer Mittelfeldspieler. Die Personalsituation verschlechtert sich nochmals. Bei schon sechs Langzeitverletzten ist das natürlich nicht ideal. Daher ist es umso wichtiger, dass wir in diesem Nachbarschaftsduell nun eine starke Defensivleistung geboten haben. Die Mannschaft sieht, dass die Verteidigung immer besser agiert. Das gibt Selbstvertrauen, welches wir so dringend in den nächsten Runden brauchen. Im möchte die Gelegenheit abschließend dafür nützen, ein großes Dankeschön an die mitgereisten Fans auszusprechen. Sie haben uns den Rückhalt gegeben, der in dieser Situation so wichtig war.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.